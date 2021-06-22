獲邀約面試！新鮮人卻猶豫「沒有相關經驗」 內行曝真相
最近正逢大學生畢業季，許多新鮮人開始找尋工作。但受到疫情拖累，不少求職者認為能收到面試通知都已經是不容易的小確幸。然而，有位女網友收到面試通知後卻高興不起來，原來是對方求職啟事上寫著「需相關經驗」，讓她不禁猶豫該赴約嗎？怕去了也只是被「洗臉」。問題一出掀起討論，過來人紛紛給予建議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-22 11:49:14
有位女網友在Dcard上以「需有經驗但請無經驗的我去面試」為題發文，透露自己收到一間公司的面試邀約，但仔細看對方職缺頁面有寫需要1～3年的工作經驗，讓原PO不禁疑惑「我是應屆畢業生收到面試通知了？」傳訊息去詢問後，也只收到「請問您什麼時候方便面試呢」這樣牛頭不對馬嘴的回答。
原PO於是請教大家，「該不該前往，不想被花時間洗臉...」網友則留言回覆說，「就...要有浪費時間的心理準備」、「有時HR看人跟面試官要的人不一樣，找去做業績而已」、「HR在做業績，這樣人數比較好看」、「看他那麼急，只關心什麼時候來面試，問A答B，感覺你是去充當人數的」。
但也有許多網友建議，「如果正好沒事，工作內容什麼都可以接受，我會去啦。被洗臉就當成是一個經驗了」、「工作經驗這其實還好，很多都是寫開心的而已」、「對方不排斥你，你反而先排斥自己。若是對方當場給你洗臉，反正你已告知過你是新人，也算是開個眼界、學經驗」。（編輯：倪浩軒）