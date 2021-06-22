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獲邀約面試！新鮮人卻猶豫「沒有相關經驗」　內行曝真相

▲有位女網友透露收到面試邀約，但對方的徵人啟事上寫著「需相關經驗」而自己卻是應屆畢業生，讓她好猶豫。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲有位女網友透露收到面試邀約，但對方的徵人啟事上寫著「需相關經驗」而自己卻是應屆畢業生，讓她好猶豫。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-22 11:49:14

最近正逢大學生畢業季，許多新鮮人開始找尋工作。但受到疫情拖累，不少求職者認為能收到面試通知都已經是不容易的小確幸。然而，有位女網友收到面試通知後卻高興不起來，原來是對方求職啟事上寫著「需相關經驗」，讓她不禁猶豫該赴約嗎？怕去了也只是被「洗臉」。問題一出掀起討論，過來人紛紛給予建議。

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有位女網友在Dcard上以「需有經驗但請無經驗的我去面試」為題發文，透露自己收到一間公司的面試邀約，但仔細看對方職缺頁面有寫需要1～3年的工作經驗，讓原PO不禁疑惑「我是應屆畢業生收到面試通知了？」傳訊息去詢問後，也只收到「請問您什麼時候方便面試呢」這樣牛頭不對馬嘴的回答。

▲有網友表示，自己曾經投過1500封履歷，卻只獲得5間公司的面試機會，完整遭遇曝光也引發討論。（圖／翻攝pexels）
▲面試對許多新鮮人來說，是步入社會的第一個考驗。（圖／翻攝pexels）
原PO於是請教大家，「該不該前往，不想被花時間洗臉...」網友則留言回覆說，「就...要有浪費時間的心理準備」、「有時HR看人跟面試官要的人不一樣，找去做業績而已」、「HR在做業績，這樣人數比較好看」、「看他那麼急，只關心什麼時候來面試，問A答B，感覺你是去充當人數的」。

但也有許多網友建議，「如果正好沒事，工作內容什麼都可以接受，我會去啦。被洗臉就當成是一個經驗了」、「工作經驗這其實還好，很多都是寫開心的而已」、「對方不排斥你，你反而先排斥自己。若是對方當場給你洗臉，反正你已告知過你是新人，也算是開個眼界、學經驗」。（編輯：倪浩軒）

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