孩子睡不好、吵鬧多！2指標看疫情焦慮　醫：兇手是父母

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另外還有一個要特別注意的，「孩童的情緒基本上是跟父母情緒相連結的，父母親安全感高，小孩改變比較少，如果看到小孩睡眠不好，或是吵鬧行為比較多，就要特別小心。」因為父母自己的情緒、缺乏安全感等，可能一不小心傳遞給小孩了。
針對一些特殊情況的家庭，像是特殊兒童，可能本來就多動、過動，王浩威提醒，過去疫情以前，媽媽會將孩子送到機構照顧，可以喘一口氣，現在因為疫情停課，可能會讓媽媽壓力變大、沒辦法喘息，這也是要特別注意的狀況。
如何維持疫情期間的心理、生理狀態？王浩威建議，一定要讓自己繼續維持原來的生活方式，舉例來說，要進入「狀態」， 生活有固定的起承轉合，就像是會有個坡度，這樣晚上才會熟睡，疫情因一直待在家中，生活坡度變小，建議民眾要要進入工作狀態的「儀式感與氛圍」，就是一樣維持規律生活、在室內選擇適合運動方式，用各種方方法維持上班習慣等，要對時間嚴格管理，把自己節奏感維持住，晚上睡眠影響就不大，且絕對不要日夜顛倒、作息混亂。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。