COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

孩子睡不好、吵鬧多！2指標看疫情焦慮　醫：兇手是父母

▲專家解析疫情期間孩子的焦慮反應來源。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲專家解析疫情期間孩子的焦慮反應來源。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-23 10:05:00

國內本土疫情持續延燒，三級警戒還看不見結束的盡頭，民眾長時間過著關在家裡的生活，久了以後難免情緒積累，引發各種問題，華人心理治療研究發展基金會做出問卷調查，結果顯示民眾因為接觸史與旅遊史，感受心理壓力愈大，會讓家人跟著承受社會壓力等，導致情緒反應愈激烈，會對未來充滿不確定的感覺、無法放鬆、恐慌、煩躁等，生理症狀也愈嚴重，出現像是心悸、難以入睡等問題，生活滿意度也較差。

我是廣告 請繼續往下閱讀
華心執行長王浩威醫師表示，一旦生活品質下降，工作效率就會跟著下降，甚至引發對自己的自信下降，這些長期「悶」出來的問題，嚴重會導致憂鬱、躁鬱問題。 另外疫情隔離期間，親子密集的增加互動，醫師提醒，青少年壓力會增加很多，因為整天在家裡，對於不能上學、沒有理由離開家，會承受很大壓力。

另外還有一個要特別注意的，「孩童的情緒基本上是跟父母情緒相連結的，父母親安全感高，小孩改變比較少，如果看到小孩睡眠不好，或是吵鬧行為比較多，就要特別小心。」因為父母自己的情緒、缺乏安全感等，可能一不小心傳遞給小孩了。

針對一些特殊情況的家庭，像是特殊兒童，可能本來就多動、過動，王浩威提醒，過去疫情以前，媽媽會將孩子送到機構照顧，可以喘一口氣，現在因為疫情停課，可能會讓媽媽壓力變大、沒辦法喘息，這也是要特別注意的狀況。

如何維持疫情期間的心理、生理狀態？王浩威建議，一定要讓自己繼續維持原來的生活方式，舉例來說，要進入「狀態」， 生活有固定的起承轉合，就像是會有個坡度，這樣晚上才會熟睡，疫情因一直待在家中，生活坡度變小，建議民眾要要進入工作狀態的「儀式感與氛圍」，就是一樣維持規律生活、在室內選擇適合運動方式，用各種方方法維持上班習慣等，要對時間嚴格管理，把自己節奏感維持住，晚上睡眠影響就不大，且絕對不要日夜顛倒、作息混亂。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
19.25%80.75%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.21%7.79%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
39.05%60.95%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
55.12%44.88%
2021-06-20-2021-06-23
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀