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電視「打雷後」秒故障！他驚呼詭異　網揭原因：常常發生

▲有網友透露自己老家的電視遇到打雷後就故障了，讓他直呼詭異。結果釣出許多擁有類似經驗的受害者解釋原因。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲有網友透露自己老家的電視遇到打雷後就故障了，讓他直呼詭異。結果釣出許多擁有類似經驗的受害者解釋原因。（示意圖／翻攝自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-06-22 12:37:28

難道電視也會害怕打雷？有網友透露自己老家的電視遇到打雷後，就故障開不起來，結果發現附近鄰居的電視也有因打雷故障的，讓他不禁疑惑「打雷會造成電視損壞？」請教大家有沒有相關經驗？結果原來經歷過類似遭遇的網友還不少，更有人解釋背後原因。

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有網友在Mobile01討論區發文，透露自己接到爸爸電話，告知老家的電視打雷後就開不起來，請原PO回去幫忙處理。原PO回老家檢查後發現，家裡的其他電器都沒有問題，但兩台液晶電視都無法正常啟動，而且附近鄰居的電視也有因打雷故障的，讓原PO不禁好奇詢問，「是否有可能因為打雷影響到第四台線路，造成機上盒燒毀一併把電視帶走？」更大呼詭異。

▲有網友提問「退第四台後該挑什麼給長輩看？」結果全場答案幾乎一面倒，認為「對長輩來說，還是第四台最方便，長輩開心、不會麻煩，就非常值得了。」（示意圖／取自pixabay）
▲有網友老家的電視因為打雷而故障，讓他大呼詭異。（示意圖／取自pixabay）
問題一出掀起討論，許多擁有類似經驗的網友紛紛留言回覆說，「可能啊，而且很常發生啊。我女友家之前三台松下，一個打雷馬上帶走一台」、「有阿，幾年前一次打雷，客廳電視掛了、房間機上盒也掛了，電視HDMI那塊板燒了」、「打雷會壞電視的，以前類比時代遇過。最好裝個防高壓電突波的避雷接頭」、「發生過一次，損失頗大。最大嫌疑應是第四台，除了電視壞掉，電視所有hdmi連接的電器全壞」、「相當常見！光是去年夏天，我們家同一台電視，就因打雷換了三次的有線電視機上盒」、「屏東山區都很容易打雷壞電視，以前讀書的經驗」。

更有內行網友解釋，「不詭異，很正常。電視內部精密電子零件，突然高壓突波很容易就燒壞啊」、「很多電氣設備都沒裝突波吸收器，高階電器電源、對外cable線路入口都會裝，但相對價格會較高」、「有過電無法啟動，應該是電路板的問題，也是有可能因為打雷的突波造成的，電視內沒有相關的防護設計就很容易GG」、「電源箱加個防雷擊的即可」。（編輯：倪浩軒）

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