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想去好市多上班！她幫「失業爸」發文許願　收1私訊秒哭

▲美國有名爸爸失業後想去好市多上班，女兒上網尋求幫助，沒想到竟收到陌生私訊。（圖／NOWnews資料照片）
▲美國有名爸爸失業後想去好市多上班，女兒上網尋求幫助，沒想到竟收到陌生私訊。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-06-22 13:41:39

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續延燒，同時也衝擊全球產業，讓不少人面臨失業。美國就有位男子在一年多前因疫情遭解僱，日前他向女兒說自己想去好市多上班，而女兒也為此發文尋求幫助，想不到收到一封陌生人的私訊，竟讓他美夢成真，貼文也引起網友熱議。

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根據《TheGuardian》報導，美國有名58歲的男子傑夫（Jeff）一年多前因疫情遭解僱，而他過去10年在當地醫院擔任資材協調員，但醫院去年4月面臨疫情重創，開始大規模裁員，他也因此丟了飯碗。事後，他向女兒麗貝卡（Rebecca Mix）談到此事時，提到自己想去好市多上班。

麗貝卡指出，雖然爸爸沒有大學學歷，過去曾做過送報員、雜貨店員工、汽車廠主管等工作，但老家距離好市多只要15分鐘路程，且爸爸聽說好市多員工福利佳，因此希望能在提供醫療保健、給薪假、公司文化好的好市多工作，再加上她已經離家6年，非常思念爸爸，決定盡自己的微薄之力。

▲麗貝卡決定幫助爸爸，因此發文尋求幫助，沒想到最近收到一封私訊，竟是當地一家好市多的經理。（示意圖／Unsplash）
▲麗貝卡決定幫助爸爸，因此發文尋求幫助，沒想到最近收到一封私訊，竟是當地一家好市多的經理。（示意圖／Unsplash）
麗貝卡決定發文尋求幫助，強調爸爸很想要到好市多工作，希望有人看到貼文後能夠提供機會，沒想到她最近發現一封陌生私訊，點開一看才發現，對方竟是當地一家好市多的經理。經理表示「他的分店離老家40分鐘路程，若是爸爸願意的話，自己很樂意協助」。

麗貝卡解釋，其實能夠獲得這樣的機會，是因為好市多的總裁傑立尼克（W. Craig Jelinek）無意間看到她的貼文，於是就發幾封電子郵件給幾家分店，指示相關人員面試爸爸。傑夫後來參加2次電話面試，直到15日才成功錄取。

傑夫也向女兒透露，他第一天下班時，聽到一名麵包店員工隨口說「不知道他們什麼時候會雇用推特上那個傢伙」，他聽到後，立刻開心的回應「我就是推特上那個傢伙」。對此，麗貝卡感動的說，這樣的結果就像是份禮物一樣，自己也相當開心能夠幫助到爸爸。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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