想去好市多上班！她幫「失業爸」發文許願　收1私訊秒哭

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麗貝卡指出，雖然爸爸沒有大學學歷，過去曾做過送報員、雜貨店員工、汽車廠主管等工作，但老家距離好市多只要15分鐘路程，且爸爸聽說好市多員工福利佳，因此希望能在提供醫療保健、給薪假、公司文化好的好市多工作，再加上她已經離家6年，非常思念爸爸，決定盡自己的微薄之力。
麗貝卡決定發文尋求幫助，強調爸爸很想要到好市多工作，希望有人看到貼文後能夠提供機會，沒想到她最近發現一封陌生私訊，點開一看才發現，對方竟是當地一家好市多的經理。經理表示「他的分店離老家40分鐘路程，若是爸爸願意的話，自己很樂意協助」。
麗貝卡解釋，其實能夠獲得這樣的機會，是因為好市多的總裁傑立尼克（W. Craig Jelinek）無意間看到她的貼文，於是就發幾封電子郵件給幾家分店，指示相關人員面試爸爸。傑夫後來參加2次電話面試，直到15日才成功錄取。
傑夫也向女兒透露，他第一天下班時，聽到一名麵包店員工隨口說「不知道他們什麼時候會雇用推特上那個傢伙」，他聽到後，立刻開心的回應「我就是推特上那個傢伙」。對此，麗貝卡感動的說，這樣的結果就像是份禮物一樣，自己也相當開心能夠幫助到爸爸。（編輯：許智超）
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