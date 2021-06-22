COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

WFH遠勝去公司？她曝「唯一敗筆」　網秒懂：荷包大失血

▲有網友發現，WFH會讓電費大增，因此好奇問「大家比較喜歡哪種上班地點？」（示意圖，非當事人／取自 Unsplash ）
▲有網友發現，WFH會讓電費大增，因此好奇問「大家比較喜歡哪種上班地點？」（示意圖，非當事人／取自 Unsplash ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-22 15:49:23

近期台灣本土疫情延燒，不少企業為了防疫紛紛實施「居家辦公（Work from home）」模式，希望以此減少員工外出染疫風險。不過，就有網友指出，雖然WFH的好處很多，但卻也使電費大增，因此好奇問「大家比較喜歡哪種上班地點？」貼文一出也引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在《PTT》表示，因為疫情的關係，相信很多人的公司都已經開始分流上班，而她自己的公司也不例外。她接著舉出WFH的好處，「可以不用想明天要穿什麼出門，還可以睡晚一點再起床，而且不用再花時間通勤、化妝等」。

原PO也舉出壞處，WFH會導致家裡的電費大增，因為現在整天都待在家，電燈、家電等電器都會耗電，其中消耗最多電力的是筆電、冷氣，因此她認為WFH各有優缺點，於是好奇問「不知道你們比較喜歡哪種上班地點呢？」

▲原PO指出，因為整天都待在家，所以也經常開冷氣，導致電費增加。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲原PO指出，因為整天都待在家，所以也經常開冷氣，導致電費增加。（示意圖／翻攝PhotoAC）
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「喜歡在家，不用直面老闆和不用通勤，真的很爽」、「省去通勤時間怎麼想都賺」、「蠻愛現在這樣居家上班，可以素顏，不用通勤」、「省下每天3小時的通勤，秒選居家辦公」、「在家不用忍受同事製造噪音、干擾工作」、「現在還是比較喜歡在家上班，比較自由而且雜事比較少」、「我比較喜歡在家上班，能夠免去不少無意義的實體會議」。

但也有不少人說，「真的各有好處，但長期在家工作真的會很鬱悶，不易切割上下班」、「在家工作事情更多，根本全天待命」、「在家上班=沒有下班，on call到不行」、「公司可以盡情吹冷氣」、「在家上班是沒差，不過同時要顧小孩就不一樣了」、「電費真的會爆掉，直接GG」、「在家省通勤時間真的棒，但會被家人隨便差遣很煩」。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
16.67%83.33%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
93.1%6.9%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
44.74%55.26%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
59.3%40.7%
2021-06-20-2021-06-23
您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

繼續作答
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀