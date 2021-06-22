WFH遠勝去公司？她曝「唯一敗筆」　網秒懂：荷包大失血

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原PO也舉出壞處，WFH會導致家裡的電費大增，因為現在整天都待在家，電燈、家電等電器都會耗電，其中消耗最多電力的是筆電、冷氣，因此她認為WFH各有優缺點，於是好奇問「不知道你們比較喜歡哪種上班地點呢？」
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「喜歡在家，不用直面老闆和不用通勤，真的很爽」、「省去通勤時間怎麼想都賺」、「蠻愛現在這樣居家上班，可以素顏，不用通勤」、「省下每天3小時的通勤，秒選居家辦公」、「在家不用忍受同事製造噪音、干擾工作」、「現在還是比較喜歡在家上班，比較自由而且雜事比較少」、「我比較喜歡在家上班，能夠免去不少無意義的實體會議」。
但也有不少人說，「真的各有好處，但長期在家工作真的會很鬱悶，不易切割上下班」、「在家工作事情更多，根本全天待命」、「在家上班=沒有下班，on call到不行」、「公司可以盡情吹冷氣」、「在家上班是沒差，不過同時要顧小孩就不一樣了」、「電費真的會爆掉，直接GG」、「在家省通勤時間真的棒，但會被家人隨便差遣很煩」。（編輯：許智超）
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