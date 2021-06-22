疫苗政策懶人包｜全球防疫目前第一紐西蘭！

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紐西蘭目前施打階段已來到第三順位，第四順位的疫苗接種預計將從2021年月7開始。紐西蘭首相傑辛達·阿爾登（Jacinda Ardern）於18日施打疫苗。目前紐西蘭防疫有成，根據Unite against COVID-19的臉書，截至21日，紐西蘭並沒有本土增加案例。
事實上，根據彭博社25日的統計，防疫韌性最新排名，台灣掉至第15；而上個月第一的新加坡等多個亞洲經濟體，名次也都下滑，疫苗接種作業領先的國家名次則持續攀升。第一名則是紐西蘭。
紐西蘭幾乎完全根除COVID-19，人民生活如疫前般自由，唯一例外是無法出國旅遊，不過在官網上，紐西蘭也列出免隔離旅行國家名單，如澳大利亞、庫克群島和紐埃（但僅從紐埃到紐西蘭）。病毒衝破台灣和新加坡嚴格邊境防線下，兩國恐陷入新一波封城、解封循環。台灣和新加坡積極因應疫情，近日新增病例只是部分已解封西方國家的一小部分而已。但台灣和新加坡及部分國家地區在防疫政策上採取「零容忍」方式應對，而非歐美國家的「生活繼續向前」型態。
雖然位居全球第一，但有個缺點就是，紐西蘭的疫苗接種率太低，根據紐西蘭新聞網站Newshub於近期的報導，奧克蘭大學醫學院教授戈爾曼指出，紐西蘭和台灣都有一樣的致命傷，即全民疫苗接種率過低。當地最大的新聞網站Stuff.co.nz曾報導，目前紐西蘭國庫僅剩30萬劑疫苗現貨，按照施打速度來看，7月中下旬紐西蘭將面臨無疫苗可打的局面。從Our World In Data的數據來看，截至15日，紐西蘭的疫苗接種率為11%。
根據《紐西蘭先驅報》（NZ Herald）的報導，紐西蘭總理阿爾登御用首席防疫科學家—潔爾拉（Juliet Gerrard），受《美聯社》（AP）專訪該國防疫成功故事、提及台灣，透漏上週才向艾爾登提供台灣的數據，「原先為典範的台灣，從零突然爆發至高峰」，紐西蘭需引以為戒。潔爾拉表示，「紐西蘭運氣非常好」，並且不斷關注其他國家的防疫經驗，保持隨時更新訊息、吸取他國錯誤。
如對疫苗政策有興趣的讀者，歡迎詳閱《日本疫苗政策懶人包｜力拼暑期完成12歲以上學生接種！對外將支援東協》，獲悉更多國際疫苗政策。
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