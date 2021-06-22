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疫苗政策懶人包｜全球防疫目前第一紐西蘭！

▲紐西蘭總理傑辛達·阿爾登（Jacinda Ardern）於18日施打疫苗。
▲紐西蘭總理傑辛達·阿爾登（Jacinda Ardern）於18日施打疫苗。

記者賴正琳/綜合報導

2021-06-22 23:00:00

根據四方報報導，擁有多種大自然資源的紐西蘭，一向是華人過退休生活的夢幻名單之一。捱過疫情的紐西蘭，對於防疫絲毫不敢馬虎，甚至製作精美的Unite against COVID-19官網，即時更新疫情狀況。

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根據Unite against COVID-19網站上的施打順序，分別為機場邊境工作者及其同住家人，第二順位則是高危險第一線工作人員和養老機構工作人員和高危險區域人員，第三順位65歲以上人士、有潛在健康狀況人士、殘障人士以及和位於監獄無法排除群聚的成年人，而最後才是16歲以上的所有人。由於Medsafe尚未批准輝瑞/BioNTech疫苗用於未滿16歲的人群，因此未滿16歲的人還不能接種疫苗。

紐西蘭目前施打階段已來到第三順位，第四順位的疫苗接種預計將從2021年月7開始。紐西蘭首相傑辛達·阿爾登（Jacinda Ardern）於18日施打疫苗。目前紐西蘭防疫有成，根據Unite against COVID-19的臉書，截至21日，紐西蘭並沒有本土增加案例。

事實上，根據彭博社25日的統計，防疫韌性最新排名，台灣掉至第15；而上個月第一的新加坡等多個亞洲經濟體，名次也都下滑，疫苗接種作業領先的國家名次則持續攀升。第一名則是紐西蘭。

▲根據彭博社25日的統計，防疫韌性最新排名，台灣掉至第15；而上個月第一的新加坡等多個亞洲經濟體，名次也都下滑，疫苗接種作業領先的國家名次則持續攀升。第一名則是紐西蘭。（圖／彭博社）
▲根據彭博社25日的統計，防疫韌性最新排名，台灣掉至第15；而上個月第一的新加坡等多個亞洲經濟體，名次也都下滑，疫苗接種作業領先的國家名次則持續攀升。第一名則是紐西蘭。（圖／彭博社）
紐西蘭幾乎完全根除COVID-19，人民生活如疫前般自由，唯一例外是無法出國旅遊，不過在官網上，紐西蘭也列出免隔離旅行國家名單，如澳大利亞、庫克群島和紐埃（但僅從紐埃到紐西蘭）。病毒衝破台灣和新加坡嚴格邊境防線下，兩國恐陷入新一波封城、解封循環。台灣和新加坡積極因應疫情，近日新增病例只是部分已解封西方國家的一小部分而已。但台灣和新加坡及部分國家地區在防疫政策上採取「零容忍」方式應對，而非歐美國家的「生活繼續向前」型態。

雖然位居全球第一，但有個缺點就是，紐西蘭的疫苗接種率太低，根據紐西蘭新聞網站Newshub於近期的報導，奧克蘭大學醫學院教授戈爾曼指出，紐西蘭和台灣都有一樣的致命傷，即全民疫苗接種率過低。當地最大的新聞網站Stuff.co.nz曾報導，目前紐西蘭國庫僅剩30萬劑疫苗現貨，按照施打速度來看，7月中下旬紐西蘭將面臨無疫苗可打的局面。從Our World In Data的數據來看，截至15日，紐西蘭的疫苗接種率為11%。

根據《紐西蘭先驅報》（NZ Herald）的報導，紐西蘭總理阿爾登御用首席防疫科學家—潔爾拉（Juliet Gerrard），受《美聯社》（AP）專訪該國防疫成功故事、提及台灣，透漏上週才向艾爾登提供台灣的數據，「原先為典範的台灣，從零突然爆發至高峰」，紐西蘭需引以為戒。潔爾拉表示，「紐西蘭運氣非常好」，並且不斷關注其他國家的防疫經驗，保持隨時更新訊息、吸取他國錯誤。

如對疫苗政策有興趣的讀者，歡迎詳閱《日本疫苗政策懶人包｜力拼暑期完成12歲以上學生接種！對外將支援東協》，獲悉更多國際疫苗政策。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
19.49%80.51%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.42%7.58%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
42.46%57.54%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
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2021-06-20-2021-06-23
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