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移工家當遭丟包事件延燒！政府回應了

▲（圖／民眾提供）
▲（圖／民眾提供）

四方報/綜合報導

2021-06-22 15:39:07

根據四方報報導，京元電子傳出外籍移工群聚感染事件後，仲介公司進行移工宿舍的降載隔離，但傳出許多移工遭受不當對待、亂打包私人物品之情事。除了協助移工的神父陳智人發聲之外，苗栗縣議員曾玟學亦看不下去發長篇文呼籲官方正視移工人權。苗栗縣政府針對此事於日前回應，稱初期確診移工來不及搬遷所導致，都已要求改善。

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延伸閱讀：移工家當遭京元棄置走廊　神父、議員都怒批

苗栗縣政府勞工及青年發展處長彭德俊於日前表示，「京元電子外籍移工群聚染疫，上百名確診移工被送到醫療院所或是集中隔離場所，為避免二次感染，無法再回到宿舍，因此會有來不及搬遷的情況；另外，配合移工宿舍人員降載，人力仲介公司也會調整移工居住地點。」

「在環境管理部分，尤其是造橋鄉人力仲介公司宿舍，所有確診移工的房間都必須由專業清潔公司消毒後，靜置24小時才能重新入住，針對垃圾清潔堆積問題，可能是一開始出現4、5天清理1次，但目前已要求仲介公司，每隔2天就要請專業清潔公司前往收取垃圾。」彭德俊說。

彭德俊更進一步說明，有移工反應飲用水供應不足、便當菜色不佳，也請人力仲介公司每天最少提供3000CC飲用水，如果有個別需求還會增加，同時要求每天3餐，提供相關菜單和便當照片，作為比對確認，勞青處每日有專人追蹤，近期並未發現不當之處。

針對此事，彭德俊直言，「在疫情爆發初期因需緊急移置，可能因此有些混亂或未盡周到之處，目前已要求改善，此外，造橋宿舍目前居住有760餘名外籍移工，如為篩檢陽性或確診者的密切接觸者，採1人1室隔離，其他健康的外籍移工，為3至4人一間，符合中央防疫規定，不可能有混住情況。」

至於疫情狀況，苗栗疫情目前已趨緩。苗栗縣今日新增１例確診病例，為集中檢疫所外籍移工，採一人一室隔離10到14天，皆無公共活動史，現於集中檢疫所隔離中，對於社區及工廠不會再產生影響。

▲今日苗栗縣確診數。（圖／苗栗縣政府）
▲今日苗栗縣確診數。（圖／苗栗縣政府）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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