民國幾年出生的最好命？全場淚推「這年級」：少奮鬥20年
新冠肺炎肆虐全球，台灣今年也爆發本土疫情，雖然近期有呈現趨緩的跡象，但在全國防疫三級警戒下，確實已經讓很多民眾悶壞。而對於看不見的病毒的焦慮感，也反映在許多網路的討論話題之中。就有網友詢問，民國幾零年代出生的人最好命？問題一出掀起討論，不少人都認為「這年級生」最爽，直呼簡直「少奮鬥20年！」
編輯中心/綜合報導
2021-06-22 16:18:53
有網友在PTT發文詢問大家，「民國幾零年代出生的最爽？」原PO認為7、8年級生遇到房價飆漲、薪資凍漲；民國30年代以前的又還處在戰爭時期，都不算是好命。原PO於是請教鄉民，「幾零年代出生的最爽啊？有卦嗎？」
文章發佈後引發熱議，不少網友認為「5、6年級生」最好命，「50～65之間他們真的爽，已經開始農轉工，板模師父一個月基本10萬起跳」、「60年吧，剛好碰上經濟起飛」、「50～60才有可能趕上科技業分紅」、「少子化問題都是坐落在7過後，5～6真的爽翻」、「五年級後半，有段時間真的隨便就兩三棟房」、「50～60，我姊夫那年代科技業有配股」、「台灣錢淹腳目年代，隨便一間公司配股至少幾百萬」。
但也有人覺得，「以後都會很慘，還是早點出生的比較好啊」、「現在少子化，以後出生的大多是有錢人，直接等繼承父母財產」、「有個親戚是獨生女，爸媽各有兩間房，還沒出社會就不需要奮鬥了」。（編輯：倪浩軒）