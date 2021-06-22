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民國幾年出生的最好命？全場淚推「這年級」：少奮鬥20年

▲有網友詢問在台灣，民國幾年出來的那一代最好命？問題引發熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲有網友詢問在台灣，民國幾年出來的那一代最好命？問題引發熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-22 16:18:53

新冠肺炎肆虐全球，台灣今年也爆發本土疫情，雖然近期有呈現趨緩的跡象，但在全國防疫三級警戒下，確實已經讓很多民眾悶壞。而對於看不見的病毒的焦慮感，也反映在許多網路的討論話題之中。就有網友詢問，民國幾零年代出生的人最好命？問題一出掀起討論，不少人都認為「這年級生」最爽，直呼簡直「少奮鬥20年！」

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有網友在PTT發文詢問大家，「民國幾零年代出生的最爽？」原PO認為7、8年級生遇到房價飆漲、薪資凍漲；民國30年代以前的又還處在戰爭時期，都不算是好命。原PO於是請教鄉民，「幾零年代出生的最爽啊？有卦嗎？」

文章發佈後引發熱議，不少網友認為「5、6年級生」最好命，「50～65之間他們真的爽，已經開始農轉工，板模師父一個月基本10萬起跳」、「60年吧，剛好碰上經濟起飛」、「50～60才有可能趕上科技業分紅」、「少子化問題都是坐落在7過後，5～6真的爽翻」、「五年級後半，有段時間真的隨便就兩三棟房」、「50～60，我姊夫那年代科技業有配股」、「台灣錢淹腳目年代，隨便一間公司配股至少幾百萬」。

▲許多網友認為「5、6年級生」最好命，正好是台灣錢淹腳目的年代。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲許多網友認為「5、6年級生」最好命，正好是台灣錢淹腳目的年代。（示意圖／翻攝自Pixabay）
但也有人覺得，「以後都會很慘，還是早點出生的比較好啊」、「現在少子化，以後出生的大多是有錢人，直接等繼承父母財產」、「有個親戚是獨生女，爸媽各有兩間房，還沒出社會就不需要奮鬥了」。（編輯：倪浩軒）

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民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
16.67%83.33%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
93.1%6.9%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
44.74%55.26%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
59.3%40.7%
2021-06-20-2021-06-23
您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

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