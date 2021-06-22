該怎麼戒掉LINE？她求救「無法集中精神」 過來人曝關鍵
近年來邁入數位時代，人手一機已是生活的日常，隨著網路快速發展，食衣住行都可以靠手機搞定，不少人都會透過社群軟體如LINE、臉書、instagram等進行聯絡，甚至工作也會透過社群軟體處理。不過，就有網友指出發現自己很在意LINE上「有沒有人回我訊息」，導致做其他事情時都無法集中精神，讓他不禁請教大家「怎麼戒掉LINE？」
編輯中心/綜合報導
2021-06-22 16:52:37
有位網友在PTT發文，詢問大家「有想過要把LINE戒掉嗎？」透露自己會非常在意有沒有人回訊息，做事情也因此容易注意力不集中，「連追個劇我都沒有辦法集中精神」。但原PO也指出LINE在工作上還是有使用的需求，「沒辦法隨便就刪除」。最後請教鄉民，「有什麼經驗戒掉LINE的嗎？」
問題一出掀起討論，網友紛紛留言回覆說，「關提醒」、「不重要的事情，沒必要一直盯著」、「自己想開否則無解」、「直接刪帳號，工作事盡量公司聯繫處理」、「關機就好」、「只留重要及工作的通知，其他都關掉」、「讓自己忙起來」、「自己想開否則無解」。
另外也有網友建議，「改用telegram」、「早就在用DC（Discord）了」、「戒手機吧」。（編輯：倪浩軒）