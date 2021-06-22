詭異男門口徘徊！「閃燈、學貓叫」她嚇壞 真相卻笑翻網
如果有人半夜在你家門口徘徊，對著窗戶閃手電筒，又跑上來學貓叫，無論是誰都會感到恐懼。而大陸就有位女住戶就遇到這種情況，她發現後立刻打電話求救，等到保全趕到才知道，原來是這位詭異男子是快遞員，原因曝光後，卻讓網友笑了出來。
編輯中心/綜合報導
2021-06-22 18:27:43
根據《燃新聞》報導，大陸浙江有女住戶表示，半夜突然發現有位陌生男子不停在她家門口徘徊，手上還拿著不明的黑色物體，前前後後逗留了30分鐘，而陌生男子不但在樓下用閃手電筒，還開始學貓叫，甚至在門口幫忙掃地，詭異的行徑讓她相當害怕。
女住戶立刻打給管委會求救，等到保全趕到時才發現，這位詭異男子原來是快遞員。對方這才解釋，其實是隔壁的人夫瞞著老婆網購PS5，還很怕被老婆發現，於是約他在半夜送貨，還特別叮嚀「別打電話、別敲門！」但他抵達後在樓下閃燈，人夫一直沒看見，「等了好久，實在沒辦法，我才學貓叫」。
快遞員後來則是在門口等待，沒想到卻因此嚇到女住戶，讓他無奈的說，「其實就怕被收件人老婆知道了，沒想到嚇到了隔壁鄰居，真的挺不好意思的」。
真相曝光後，網友也紛紛笑說，「笑死，這下老婆知道了」、「快遞小哥：大哥，我為你付出良多呀」、「這下不但老婆知道了，全國人民都知道了」、「既然瞞著老婆，這種事情30秒內就要完成接貨進屋了啊」、「這個快遞員，我給滿分」、「快遞小哥也不容易欸，什麼人都遇到的到」、「這時候就知道單身的好處了」。（編輯：許智超）