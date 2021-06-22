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同島一命！民衆黨秘書長謝立功捐面罩助弱勢團體防疫

▲台灣民眾黨秘書長兼新北市黨部主委謝立功今（22）日捐贈愛心面罩給新北市家長志工成長協會等單位，助單親、新住民及身障的朋友防疫。（圖／台灣民衆黨新北市黨部提供）
▲台灣民眾黨秘書長兼新北市黨部主委謝立功今（22）日捐贈愛心面罩給新北市家長志工成長協會等單位，助單親、新住民及身障的朋友防疫。（圖／台灣民衆黨新北市黨部提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-22 18:41:07

同島一命，染疫歸零！台灣民衆黨新北市黨部今（22）日捐贈1000個面罩給新北市家長志工成長協會和新北市愛維養護中心等社會團體，希望所有的工作人員跟弱勢朋友都能平安度過疫情。

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台灣民衆黨新北市黨部指出，疫情期間，也注意到有許多單親家庭、新住民家庭及身障團體的防疫物資嚴重不足；透過新北市家長志工成長協會、愛維養護中心等組織，了解到這些朋友中，有的是家庭裡重要經濟支拄或身體較虛弱，禁不起染疫的風險，因此募集防疫面罩捐贈給需要的朋友們。

台灣民衆黨新北市黨部說，除了家長志工協會努力辨食物銀行幫助弱勢的族群，新北市愛維養護中心內也收容160多位的成年的身障人士，他們同時肩負起防疫的重責；因此，黨部捐贈防疫的物資支援他們，希望所有的工作人員跟弱勢朋友都能平安度過疫情。

台灣民衆黨秘書長兼新北市黨部主委謝立功表示，這次疫情讓雖然讓大家保持距離，但我們的心卻更近了！所有的市民、每一位台灣民衆，都爲了防疫付出自己的一份心力，民衆黨新北市黨部也盡一份力量，支持新北市防疫。

▲中央流行疫情指揮中心22日說明新冠肺炎本土感染爆發，累計確診12938例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心22日說明新冠肺炎本土感染爆發，累計確診12938例。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.72%81.28%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.51%7.49%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
44.37%55.63%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
58.85%41.15%
2021-06-20-2021-06-23
您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

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