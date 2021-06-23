NOW早報／雨天只點1瓶飲料！外送員見「用途」驚：太聰明

「他點了一瓶2000cc的罐裝飲料，委託我把飲料倒掉，幫他裝95汽油來緊急救援，這根本是生活智慧王，讓我十分佩服他的創意，點餐的路線也規劃的非常精美，包括我到店家、到加油站、到他那裡都是三分鐘的車程，我後來選擇答應他，不是為了什麼小費，而是當外送員的日子以來，我也常常拼到忘記加油，深刻感受這種困境，且對方也非常有禮貌的請託，最後成功解救了他」。
貼文一出，網友紛紛回應「神智慧，好聰明」、「滿聰明的叫外送來救援也是一種選擇。不過也要外送員願意幫忙，態度也很棒！讚」、「現在外送可真是越來越客製化了」、「覺得態度好是關鍵耶，真的很Nice」、「真的很聰明，也懂得禮貌」、「幫個忙沒什麼不好的，感謝你的好心」。
今日天氣／鋒面西南風降雨一波波！西台東北部大雨或豪雨
今（23）天滯留鋒面仍在台灣上空，加上西南風依舊偏強，天氣持續不穩定，各地出現陣雨或雷雨的機率高，昨入夜後基隆北海岸及宜蘭、花蓮仍有局部對流發展造成較大雨勢，西半部多數地區降雨稍緩，不過，今天白天降雨有機會再度增多，提醒大家，降雨屬於一波一波移入或發展，當中會有雨停的空檔，一但有對流發展並通過時，就容易出現短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，請留意對流發生時伴隨的強風、雷擊等劇烈天氣現象，留意氣象局發布的相關訊息，由於連日降雨，山區請留意坍方、落石、溪水暴漲，適逢大潮，低窪及沿海地區也要慎防局部積淹水；溫度方面感受舒適，各地高溫約28到30度。
混打疫苗也可通！台大醫院：一種情況下保護力更高
黃立民指出，很多歐洲國家已經建議民眾第一劑接種AZ疫苗者，第二劑可以改接種別的疫苗。研究發現，第一劑打AZ後，第二劑如果接種別的疫苗後，會產生大量抗體，且抗體可以中和病毒，抗體幾何平均值，幾乎增加100倍，比打兩針AZ效果還要好。目前像是加拿大已經建議如果第一針AZ疫苗，第二針可以打mRNA疫苗，但如果第一針打mRNA疫苗，則是建議第二針要繼續打mRNA疫苗。黃立民解釋，因為mRNA第一劑保護效果僅50%，第二劑才可以拉升保護力，所以如果第一劑接種RNA疫苗，一定要兩次都接種RNA疫苗。
最後的蘋果？香港蘋果日報恐熄燈 財經網上版停止更新
三級警戒擬延長？行政院證實日期討論中
7月擴大施打疫苗看這！外送員、郵差、媒體都入列
陳時中也表示，第七類對象需經各中央主管機關認定並造冊，列為國家關鍵設施或維持設社會正常運作必要工作人員，並送指揮中心；經中央主管機關認定符合前述條件並造冊對象，除了已陸續配送的國防軍事相關人員之外，包括高鐵、台鐵、油氣水電與通訊等國家關鍵設施必要人員、全國第一線郵務處理人員、國家（含大考）等考試工作人員、高密度接觸孩童的幼兒園與國小安親班教育人員、托育機構人員、各類批發市場與屠宰市場工作人員、科學園區防疫工作人員、媒體第一線採訪工作人員、戶役政系統機房人員等。
此外，陳時中提到，針對疫情較高風險的雙北等縣市，從事保母、計程車駕駛、外送員、國道客運司機、貨運司機、傳統市場合法攤商及賣場（含超商）收銀人員等，共計約50萬人，將特別納入此批COVID-19疫苗實施對象。（編輯：許苡晴）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。