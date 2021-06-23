NOW早報／雨天只點1瓶飲料！外送員見「用途」驚：太聰明

下雨天只點1瓶飲料！外送員一看「用途」驚：實在是聰明

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外送平台近幾年崛起，不少人在家用APP點餐，美味食物就會送上門，不過也有不少民眾貪圖方便，會在外送員送餐途中，傳訊要求幫忙添購其他物品，引發爭議。近日，就有外送員在「外送員的奇聞怪事」貼文指出，「今天大雨一直嘩啦嘩啦，我就在雨中送餐衝趟獎，結果突然飛來一筆有趣的訂單，只有一罐飲料而已，然後對方立刻傳來訊息，我想說準沒好事，正當以為他是要我幫忙買菸時，結果他竟然說『我車子沒油了，下雨天我也不方便牽動，能不能來救援？』」

「他點了一瓶2000cc的罐裝飲料，委託我把飲料倒掉，幫他裝95汽油來緊急救援，這根本是生活智慧王，讓我十分佩服他的創意，點餐的路線也規劃的非常精美，包括我到店家、到加油站、到他那裡都是三分鐘的車程，我後來選擇答應他，不是為了什麼小費，而是當外送員的日子以來，我也常常拼到忘記加油，深刻感受這種困境，且對方也非常有禮貌的請託，最後成功解救了他」。

貼文一出，網友紛紛回應「神智慧，好聰明」、「滿聰明的叫外送來救援也是一種選擇。不過也要外送員願意幫忙，態度也很棒！讚」、「現在外送可真是越來越客製化了」、「覺得態度好是關鍵耶，真的很Nice」、「真的很聰明，也懂得禮貌」、「幫個忙沒什麼不好的，感謝你的好心」。

▲網友分享自己接到一筆訂單，客人只點了一大罐飲料，結果用途令他十分佩服。（圖/外送員的奇聞怪事）

今日天氣／鋒面西南風降雨一波波！西台東北部大雨或豪雨

今（23）天滯留鋒面仍在台灣上空，加上西南風依舊偏強，天氣持續不穩定，各地出現陣雨或雷雨的機率高，昨入夜後基隆北海岸及宜蘭、花蓮仍有局部對流發展造成較大雨勢，西半部多數地區降雨稍緩，不過，今天白天降雨有機會再度增多，提醒大家，降雨屬於一波一波移入或發展，當中會有雨停的空檔，一但有對流發展並通過時，就容易出現短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，請留意對流發生時伴隨的強風、雷擊等劇烈天氣現象，留意氣象局發布的相關訊息，由於連日降雨，山區請留意坍方、落石、溪水暴漲，適逢大潮，低窪及沿海地區也要慎防局部積淹水；溫度方面感受舒適，各地高溫約28到30度。





混打疫苗也可通！台大醫院：一種情況下保護力更高





國內本土疫情日漸趨緩，針對近期擴大開放新冠疫苗施打，台大醫院院長吳明賢昨（22）天召開視訊會議表示，這是新的疾病，訊息非常的多，隨著疫情改變，訊息要做滾動式修正，台大醫院有很多專家，因此決定成立新冠肺炎專區，希望就網路跟社群關心的疫苗跟篩檢，請專家提供民眾最正確的知識。台大醫院兒童醫院院長黃立民表示，疫苗是決戰關鍵，要有高保護力、高覆蓋率，新冠肺炎多是使用mRNA、腺病毒疫苗，針對第一劑跟第二劑的相隔時間，黃立民提到，只要免疫系統還記得第一劑，就可以打第二針，像是政府規定8到12週要打第二劑，但臨床試驗發現，其實超過16週以上，還是很有保護力的。

黃立民指出，很多歐洲國家已經建議民眾第一劑接種AZ疫苗者，第二劑可以改接種別的疫苗。研究發現，第一劑打AZ後，第二劑如果接種別的疫苗後，會產生大量抗體，且抗體可以中和病毒，抗體幾何平均值，幾乎增加100倍，比打兩針AZ效果還要好。目前像是加拿大已經建議如果第一針AZ疫苗，第二針可以打mRNA疫苗，但如果第一針打mRNA疫苗，則是建議第二針要繼續打mRNA疫苗。黃立民解釋，因為mRNA第一劑保護效果僅50%，第二劑才可以拉升保護力，所以如果第一劑接種RNA疫苗，一定要兩次都接種RNA疫苗。

▲台大醫院針對COVID-19新冠肺炎疫苗舉辦線上記者會。（圖／美聯社／達志影像）

最後的蘋果？香港蘋果日報恐熄燈 財經網上版停止更新





香港壹傳媒以及《蘋果日報》遭控違反「港區國安法」，旗下3家公司遭到凍結。內部有消息人士透露，壹傳媒董事預計25日再開會，若無法解除資產凍結，最快26日就不再更新網路新聞，27日則會停刊報紙。最新消息傳出，香港《蘋果日報》財經網上版已於22日停止更新。

▲香港壹傳媒及《蘋果日報》遭港警控告違反「港區國安法」，旗下3家公司資產被凍結。（圖／美聯社／達志影像）

三級警戒擬延長？行政院證實日期討論中





我國新冠肺炎本土疫情持續延燒，現階段全國三級警戒將維持到6月28日。昨（22）日晚間有媒體報導，三級警戒將再度延長至7月12日，《NOWnews》記者致電向行政院發言人羅秉成求證，羅秉成僅證實說，政院與各部會確實有討論延長一事，但沒有討論到具體日期。

▲行政院發言人羅秉成證實，政院與各部會確實有討論三級警戒延長，但沒有談到具體日期。（圖／行政院提供）

7月擴大施打疫苗看這！外送員、郵差、媒體都入列





行政院昨（22）日宣布，7月份將擴大開放疫苗施打對象。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也表示，其中第七類包含媒體第一線採訪工作人員、全國第一線郵務處理人員及北北基桃的計程車司機、外送員、傳統市場合法攤商等。陳時中指出，目前一至三類已開放很久，也施打得差不多；第四類為必要出國人士，人數不多，目前也施打差不多；第五類則為長照機構住民跟照顧者、居家式與社區式長照機構與身障服務照服員與服務對象；第六類包含75歲以上長者並新增孕婦。

陳時中也表示，第七類對象需經各中央主管機關認定並造冊，列為國家關鍵設施或維持設社會正常運作必要工作人員，並送指揮中心；經中央主管機關認定符合前述條件並造冊對象，除了已陸續配送的國防軍事相關人員之外，包括高鐵、台鐵、油氣水電與通訊等國家關鍵設施必要人員、全國第一線郵務處理人員、國家（含大考）等考試工作人員、高密度接觸孩童的幼兒園與國小安親班教育人員、托育機構人員、各類批發市場與屠宰市場工作人員、科學園區防疫工作人員、媒體第一線採訪工作人員、戶役政系統機房人員等。

此外，陳時中提到，針對疫情較高風險的雙北等縣市，從事保母、計程車駕駛、外送員、國道客運司機、貨運司機、傳統市場合法攤商及賣場（含超商）收銀人員等，共計約50萬人，將特別納入此批COVID-19疫苗實施對象。（編輯：許苡晴）