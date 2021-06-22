爽買氣泡水機卻崩潰！女抖「真實原因」　網搖頭：搞錯了

炎炎夏日不少人在家防疫想來杯手搖飲，卻又懶得出門、不想叫外送，只能在家裡打果汁或冰沙來喝，不過也有民眾會選擇在家裡放一台「氣泡水機」自己製作夏季消暑飲料，而近日就有女網友與閨蜜討論到購買氣泡水機，兩人的爭論過程曝光後也吸引不少網友討論利弊。

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這名女網友在BBS社群平台批踢踢（PTT）的WomenTalk版上發文提到，日前自己與好姊妹聊天時得知對方買了一台氣泡水機，但原PO表示自己本身是沒有喝「含氣泡飲料」的習慣，所以不知道該如何回應，「我個人蠻喜歡喝水的，但加了氣泡我就覺得怪怪的，喝不下去」。

▲氣泡水綿密的氣泡與口感是被不少人奉為夏季消暑聖品。（圖／取自《Pixabay》）

這就讓她有些無奈的向網友求解，「認真想知道所以會有人跑去買氣泡水機嗎？」，而這個困擾也掀起不少消費者討論，其中就有網友指出自己購買氣泡水機後卻崩潰後悔的原因「首先你住的地區要有氣體行，原廠的氣瓶太貴，不如買瓶裝的比較便宜」、「

」、「我超喜歡氣泡水，曾經想過買一台自己享受，但氣泡水大賣場的一瓶才10多塊，換算一下覺得還是買瓶裝的就好」、「有買，但鋼瓶充氣很麻煩，後來還是繼續買現成的」。

不過也有氣泡水機的愛好者分享自己購買後的心得，認為「使用頻率」和「時間長度」才是重點，「家裡有氣泡水機，用了一年多很超值，每天都喝一大瓶，也比較環保」、「一開始覺得買的是笨蛋，後來買了後才後悔怎麼那麼晚才買」、「有買，覺得很實用。家裡常備濃縮果醋、可爾必思和梅酒之類的，想喝什麼直接調超讚」、「之前算過如果不是長期喝的話沒那麼划算」、「喜歡有氣飲料的人很適合，夏天狂喝」。（編輯：楊智傑）