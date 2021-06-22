謝謝你挺身而出！熊貓收「感謝卡」落淚：第一次被當英雄
全台本土疫情持續升溫，部分民眾為了減少出門次數，開始大量使用「外送平台」，外送員也成為「防疫英雄」的一份子。近期就有位外送員分享，收到來自店家的飲料以感謝小卡，讓他忍不住動容「第一次被當英雄」。
編輯中心/綜合報導
2021-06-22 23:24:43
原PO在臉書《外送員的奇聞怪事》上發文，日前到一間手搖飲店幫客人取餐時，店員先是多送一杯飲料，隨後在附上一張小字卡，內容寫著「謝謝你為我們遮風擋雨，在疫情嚴峻的情況，謝謝你挺身而出守護我們的家，辛苦了，有你真好」。這也讓他相當感動，「第一次被當成英雄…瞬間眼淚都快掉下來」。
而在店家的臉書貼文中則提到「在疫情升上三級警戒後，五成以上民眾開始足不出戶，全賴辛苦的外送員，為我們遮風擋雨，排除萬難的將任務送達」，為了這些偉大的無名英雄，決定每天都準備10杯愛心飲品要送給這些辛苦的抗疫英雄。另外更有提供民眾認購飲品送醫護。
不少外送員看完後也紛紛回應「認真覺得現在外送的真的都是英雄，沒有這些外送員，一些不便於行的人該麼辦」、「外送員是疫情期間重要工作人員啊！」「好人、好店家還是很多的」、「有誠意的手寫卡片真好」、「好感人，這麼善良，生意一定興隆」。（編輯：潘毅）
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