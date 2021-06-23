紗窗上見「12顆塑膠球」！內行解答：非荔椿　網全長知識

不是荔枝椿象？近日有男網友透露，自己在家中紗窗上驚見詭異的「透明塑膠球」，且整齊排列共有12顆，讓他相當懊惱，只好發文請益網友「這個是什麼昆蟲的卵嗎？」結果許多人看後都直呼「以為是天花板上的吊燈」，不過，對此，有內行就解答，這不是荔枝椿象，而是「黃斑椿象」，讓一大票網友全都長知識了。

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原PO在臉書社團「爆系知識家」貼出一張照片並詢問大家「請問這個是什麼昆蟲的卵嗎？」他透露，自己已經在紗窗上看過2次，實在搞不懂這是什麼情況，跪求神人解答。而從照片可見，沙窗上整齊排列著12顆激似塑膠製品的透明球狀物，乍看之下彷彿是天花板上的燈具，仔細一看則感覺頭皮發麻...

▲近日有男網友透露，他在家中紗窗上驚見詭異的「透明塑膠球」，且整齊排列共有12顆，讓他不解地請益網友「這個是什麼昆蟲的卵嗎？」釣出內行解答。（圖／翻攝自臉書社團「爆系知識家」）

而此畫面曝光，許多網友紛紛直呼「我看成天花板吊燈，還放大看怎麼沒看到電燈泡...」「我剛以為是玻璃燈罩，暈倒」、「長得好奇怪，塑膠製品？」「好酷！還以為是天花板&吊燈」、「不說還以為是燈」；另還有人表示「有密集恐懼症，看了好恐怖」、「放大看，每顆蛋都有個蓋子咧」、「已經孵化成蟲，金蟬脫殼的荔枝椿象」、「看樣子應該是椿象的卵，不過你這種圖案的第一次看過」、「怎麼感覺是不一樣的椿象，而且還有小人探頭...」

對此，有行家就出面解答，直指「這是黃斑椿象，不是荔枝」、「這透明白，破殼後的椿象殼，還沒孵化的話蛋殼是綠色的」、「全都孵化了啦，快巡一下附近，看有沒有小椿象，汁液可是很毒的」。事實上，根據維基百科記載，黃斑黑蝽是一種中小型的蝽象，體長約1.5～2.5公分，身體呈灰黑色，散布著黃色斑紋，體內含有臭腺，會發出惡臭。剛產的卵是淡黃綠色，雌蟲一次大約產10至12個卵，排列整齊，且上方有一個蓋子，直徑約2mm。（編輯：許苡晴）