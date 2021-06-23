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客取餐沒戴口罩！外送員見「這幕」更崩潰：麻煩選無接觸

▲近日有女外送員表示，自己最近接連遇到兩位奇葩客人，不僅開門取餐沒戴口罩，甚至還「全裸」，讓她看後超崩潰，無奈直呼「可不可以麻煩你無接觸取餐」。（圖／翻攝自臉書社團「外送員的奇聞怪事」）
▲近日有女外送員表示，自己最近接連遇到兩位奇葩客人，不僅開門取餐沒戴口罩，甚至還「全裸」，讓她看後超崩潰，無奈直呼「可不可以麻煩你無接觸取餐」。（圖／翻攝自臉書社團「外送員的奇聞怪事」）

編輯中心/綜合報導

2021-06-23 07:59:05

近年來外送平台崛起，民眾只要在家動動手指透過APP點餐，美味食物就會送上門，既方便又省事！而昨（22）日有一名女外送員就透露，自己最近接連遇到兩位奇葩客人，不僅開門取餐沒戴口罩，甚至還「全裸」，讓她看後超崩潰，無奈直呼「可不可以麻煩你無接觸取餐」。

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原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」中發文表示，她只是個外送員，有家庭、有老小，必須賺錢養家糊口，「我可以忍你沒有防疫觀念，硬要我送上樓在不通風的梯間交餐，了不起我下樓自己全身噴酒精消毒但！但！但！你開門取餐不戴口罩就算了，還不穿衣服『全裸』取餐！」

▲近日有女外送員透露，客人開門取餐沒戴口罩，甚至還全裸，讓她相當崩潰，並無奈直呼「可不可以麻煩你選無接觸取餐」。（示意圖／記者李清貴攝)
▲近日有女外送員透露，客人開門取餐沒戴口罩，甚至還全裸，讓她相當崩潰，並無奈直呼「可不可以麻煩你無接觸取餐」。（示意圖／記者李清貴攝)

原PO更進一步指出，光是在一個禮拜內，就讓她遇到兩次不同客人「全裸」開門取餐，這讓她不禁崩潰直呼「要不要這麼噁心！你在家不想戴口罩，你在家不想穿衣服，那是你的自由我管不著，但可不可以麻煩你無接觸取餐，我拿上去放門口馬上就離開，完全不耽誤你的吃飯時間，為什麼要這樣噁心我的眼睛啊啊啊啊！害我一整天心情都不好了...」

貼文一出，網友紛紛留言「嚴重懷疑看妳是女的才不穿」、「哪個縣市啊！辛苦你了！」「裝秘錄器吧！這可以告性騷擾」、「真的很不尊重外送員！」「我只有碰過穿一條內褲，在路口等我...」「天呀！辛苦你了，全裸也太變態了啊！」「要保護自己」、「傻眼，真的歹年冬，搞蕭郎」、「這種客人很多不意外，但還是有好客人，往好處想下個客人也許會是好客人」。此外，還有人建議原PO「女生常常送公寓的話還是買個祕錄器安全」。（編輯：許苡晴）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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