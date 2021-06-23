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深夜防火巷拿外送！突遭詭手「死抓腳踝」　經歷嚇瘋全場

▲有網友半夜叫外送，走出防火巷取餐時，腳踝卻被一隻手緊緊抓住，讓他當場嚇壞。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有網友半夜叫外送，走出防火巷取餐時，腳踝卻被一隻手緊緊抓住，讓他當場嚇壞。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-23 10:33:54

在防疫期間，民眾除了在家開伙，叫外送的比例也大幅上升。近日，就有網友分享，自己半夜下樓拿外送時，竟在防火巷暗處被人抓住腳踝，讓他嚇得當場直冒冷汗，最後開啟手電筒才發現真相，也忍不住直呼「這個月都不吃宵夜了，經歷一是就嚇到瘋掉」，貼文也引起網友熱議。

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有一位網友「男孩與貓」在《Dcard》表示，他做期末報告到半夜，於是用外送平台叫宵夜吃，等到外送員抵達後，他便戴上口罩，下樓走到防火巷外要拿餐點，沒想到經過垃圾放置區時，突然有一隻手死死抓住他的腳踝，嚇得他完全完全發不出聲音，「整個像癲癇一樣，開始狂抖，連鑰匙都抖飛出去」。

原PO回神後，奮力地把腿抽回，並打開手機手電筒查看真相，結果是一名喝醉的男子倒在垃圾旁，他瘋狂地倒退並說「你嚇到我了」，但對方卻不以為意的說「對不起啦！現在幾點？」、「拍謝、拍謝，我喝醉了，現在幾點？」而驚魂未定的他還是回答「你嚇到我了，現在是凌晨1點40分」。

▲原PO打開手電筒查看，才發現是一名喝醉的男子，但他仍感到相當驚恐。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲原PO打開手電筒查看，才發現是一名喝醉的男子，但他仍感到相當驚恐。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
原PO最後丟下一句「不要睡在垃圾堆，很髒」，接著就趕緊走出去拿餐點，怎料，當他拿完餐點正要走回防火巷時，想先拿出手機錄影保護自己，結果他一抬頭，就看到該名醉漢站在前面，讓他再次被嚇到，崩潰直呼「這個月都不吃宵夜了，經歷一次就會嚇到瘋掉」。

貼文曝光後，網友們也紛紛回應，「被抓又被問時間好像鬼故事…」、「驚嚇，要是農曆七月會更恐怖」、「這種真的會被嚇哭欸」、「要是我第一個反應應該會踹他」、「我的天啊！超級可怕」、「幸好人沒事…」、「也是我被抓我一定先慘叫，然後放聲大哭，再報警」、「有時候又覺得喝醉沒辦法，但還是太噁了啦」。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

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