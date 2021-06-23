女客人遭騷擾！調酒師「1動作」瀟灑救援 20萬網友讚翻
美國佛羅里達州一位男調酒師，日前發現店內的兩位女客人遭到男子糾纏騷擾後，決定挺身而出，靠著他機智且充滿正義感的舉動，在網路爆紅。當事人的推特感謝發文獲得超過20萬位網友按讚，更有網友直呼這位調酒師就是現實生活的「超級英雄！」
編輯中心/綜合報導
2021-06-23 10:53:31
根據《紐約郵報》報導，這位調酒師名叫古鐵雷斯（Max Gutierrez），當他發現有位男子持續糾纏著店內的兩位女客人後，古鐵雷斯默默走到女客人身邊遞給她們帳單，但其實帳單上面寫著「如果這傢伙在打擾妳們，把妳的馬尾放在另一個肩膀上。我會把這傢伙趕走，他讓我覺得不舒服」。
偽裝成帳單的救援紙條，古鐵雷斯的機智讓當事女子直呼「每個人都需要這樣的調酒師！」更透露古鐵雷斯把那位騷擾男子趕出店外，拒絕再替他服務，而這張照片則是事後為了重現當時情景所拍。古鐵雷斯的義舉獲得網友盛讚，更有人高呼「現實生活中超級英雄未必會穿斗篷，也可能是穿著夏威夷襯衫！」
對於自己在網路上爆紅，古鐵雷斯低調表示其實這都是前輩傳授給他的經驗，作為一位調酒師，必須隨時注意店內每位客人的感受，去閱讀客人的肢體語言和微表情，觀察他們的情緒是正面的或不開心的，因此他很快就注意到有人正在被騷擾，而不是一般的搭訕。古鐵雷斯謙虛地表示，「這只是我的工作，確保客人沒有不開心。」（編輯：倪浩軒）