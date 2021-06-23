COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

女客人遭騷擾！調酒師「1動作」瀟灑救援　20萬網友讚翻

▲美國一位調酒師，看到店內兩位女客人遭到騷擾，立即挺身而出「1動作」神救援，被網友讚翻。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲美國一位調酒師，看到店內兩位女客人遭到騷擾，立即挺身而出「1動作」神救援，被網友讚翻。（示意圖／翻攝自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-06-23 10:53:31

美國佛羅里達州一位男調酒師，日前發現店內的兩位女客人遭到男子糾纏騷擾後，決定挺身而出，靠著他機智且充滿正義感的舉動，在網路爆紅。當事人的推特感謝發文獲得超過20萬位網友按讚，更有網友直呼這位調酒師就是現實生活的「超級英雄！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《紐約郵報》報導，這位調酒師名叫古鐵雷斯（Max Gutierrez），當他發現有位男子持續糾纏著店內的兩位女客人後，古鐵雷斯默默走到女客人身邊遞給她們帳單，但其實帳單上面寫著「如果這傢伙在打擾妳們，把妳的馬尾放在另一個肩膀上。我會把這傢伙趕走，他讓我覺得不舒服」。

▲古鐵雷斯蒂出這個假裝成帳單的小紙條，機智救援被騷擾的女客人。（圖／翻攝自@trinityallie的推特）
▲古鐵雷斯遞出這個假裝成帳單的小紙條，機智救援被騷擾的女客人。（圖／翻攝自@trinityallie的推特）
偽裝成帳單的救援紙條，古鐵雷斯的機智讓當事女子直呼「每個人都需要這樣的調酒師！」更透露古鐵雷斯把那位騷擾男子趕出店外，拒絕再替他服務，而這張照片則是事後為了重現當時情景所拍。古鐵雷斯的義舉獲得網友盛讚，更有人高呼「現實生活中超級英雄未必會穿斗篷，也可能是穿著夏威夷襯衫！」

對於自己在網路上爆紅，古鐵雷斯低調表示其實這都是前輩傳授給他的經驗，作為一位調酒師，必須隨時注意店內每位客人的感受，去閱讀客人的肢體語言和微表情，觀察他們的情緒是正面的或不開心的，因此他很快就注意到有人正在被騷擾，而不是一般的搭訕。古鐵雷斯謙虛地表示，「這只是我的工作，確保客人沒有不開心。」（編輯：倪浩軒）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
19.25%80.75%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.21%7.79%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
39.05%60.95%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
55.12%44.88%
2021-06-20-2021-06-23
您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

繼續作答
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀