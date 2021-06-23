iPhone「13」不吉利？7成4美國人認同換名 最支持新名曝
現代人手一機智慧手機已成常態，而雖然市面上手機品牌眾多，但持續推陳出新的蘋果（Apple）手機，還是擁有大批粉絲，每次新iPhone上市都引領一波換機潮。不過，按照往例推算，現行iPhone12的下一代應定名為iPhone13，但由於13這個數字在西方人眼中格外不吉利，就有外媒舉辦網路調查，結果只有26％的網友支持按照慣例命名，高達74％的網友認為換個新名字更好。
編輯中心/綜合報導
2021-06-23 12:22:34
根據《SellCell》調查了超過3000位美國網友得出的結果顯示，雖然高達81％的網友認為，就算新一代iPhone被命名為iPhone13，也不會因此讓銷量受到影響；但被問到新一代iPhone該取什麼名字比較好時，卻只有26％的網友支持按照慣例，大多數網友還是不喜歡iPhone13這名字。
而獲得最多網友支持的新一代iPhone名字是iPhone2021，有38％的網友認為這樣命名最好。另外也有16％的網友建議取名為iPhone21，ㄧ樣是按照年份命名的概念。還有13％的網友認為可以叫做iPhone12S，更有7％的網友覺得直接跳過13，定名為iPhone14最適合。
另外對於即將推出的新iOS15系統，有超過一半的網友「一點也不」或是僅僅「略微」期待，只有不到20％的網友表示很期待。（編輯：倪浩軒）