比鬼還可怕！火葬場驚見「搶骨灰罈」 前員工揭黑暗內幕
在人生中一定會遇到生離死別，若是遇到親人過世，許多人都會保持莊嚴的態度，好好送完死者最後一程。不過，就有日本網友分享，他過去曾在火葬場工作，除了會看到家人們的悲傷，其實還會有像「八點檔」的劇情上演，讓他不禁直呼「人比鬼還可怕」，影片也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-23 15:07:20
根據《週刊女性PRIME》報導，日本一名YouTuber下駄華緒曾在火葬場工作，為了分享當時的所見所聞，以及一些和死亡相關的風俗，於是特地開設YouTube頻道和網友分享。他表示，火葬場內除了會看到家人們悲傷、哀悼的場景外，其實也有如「八點檔」的劇情上演。
下駄華緒透露，自己曾遇到一名90歲的老翁火化完成後，兒女和親戚們竟為了遺產分配發生爭執，每個人都不斷搶走別人手上抱著的骨灰罈，甚至氣憤的說「這應該交由我們保管」，而這些場面更是時常上演，讓他忍不住感嘆「人們常說火葬場的鬼魂很恐怖，但我意識到，人的貪婪之心比鬼還要更可怕」。
另外，下駄華緒也分享，在二戰前日本有一種稱作「骨嚙」的風俗，當時認為咬死者的遺骨是一種深層哀悼，有些人甚至會直接將骨頭吞下，但現在若有人想這樣，可能就會惹上麻煩。從現實面來看，剛火化完的遺骨非常燙，若是隨便碰觸或啃食，接觸的部位一定會被燙傷，千萬不要輕易嘗試。
下駄華緒最後提醒，不是任何東西都可以和死者一起火化，像是玻璃、金屬等物品容易燃燒不全，放入電池甚至有可能發生爆炸。另外，他也說有些家屬會想要放入家人的照片一起火化，但習俗上有「那個人會被一起帶走」的說法，因此如果介意的話最好要避免。（編輯：許智超）