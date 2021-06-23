去超商買「夜用雨衣」！店員回一句秒尷尬：不要為難人
台灣便利商店數量眾多，街頭巷尾隨處可見，密度更是位居世界數一數二，成為在寶島生活的特色之一。不過有位網友日前透露自己去超商對店員說，「請問有賣晚上用的雨衣嗎？」結果對方聽不懂原PO的「暗號」，讓場面陷入尷尬。文章發佈後獲得超過1萬3千位網友按讚，更有人直言「店員已經夠忙了，還要花心思猜你在講什麼，不要為難人家」。
編輯中心/綜合報導
2021-06-23 15:40:32
原PO在臉書社團《爆廢公社二館》臉書社團發文，分享個人與超商店員的對話。原PO表示自己在超商繞了一圈後，去櫃檯詢問店員「請問有賣晚上用的雨衣嗎？」結果店員回答，「雨衣有分早晚的嗎？你去後面那個位子，那邊很多可以選」。眼見對方不懂「夜用雨衣」暗示，原PO再解釋「我說的不是那種」，店員還是不解其意，回答「我們只有這種啊！」
當下場面逐漸尷尬，幸好這時另一位女店員過來解圍，從櫃檯下拿出一箱保險套表示，「要那種款式自己挑喲」。雖然原PO最後順利買到「夜用雨衣」，但也氣得大呼「再也沒去過那間超商了」。
不過許多網友卻力挺店員，紛紛留言回覆說，「保險套就保險套，何必套路這麼多？難道我幫老婆買衛生棉還要問說，請問你們姨媽的毛巾放在哪？」、「直接講保險套就好了，店員已經夠忙了，還要花心思猜你在講什麼，不要為難人家」、「就保險套而已，直接拿就好還講什麼雨衣」、「保險套就保險套，那是衛生用品又不是見不得人的東西」。
另也有網友分享類似趣事，「我媽曾經當著我男友的面說：你有沒有穿雨衣？要保護好我女兒捏，我當時候的男友一臉尷尬」、「我遇過一個爸爸，來了一直說要買女生用的蘋果麵包」、「有次進超商想買件真的雨衣，嘴殘問補貨中的女店員：請問有賣小雨衣嗎？結果那個女店員尷尬的帶我去看套套。過了這麼多年我還是想不清當時為何會多說一個小字」。（編輯：倪浩軒）