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賣家突贈「5個手指虎」？他霧煞煞　內行抖用途：是好人

▲有網友收包裹時意外發現賣家附贈了5個小物，因此好奇詢問用途，就引來內行人大讚直喊「賣家是好人！」（圖／翻攝爆系知識家臉書）
▲有網友收包裹時意外發現賣家附贈了5個小物，因此好奇詢問用途，就引來內行人大讚直喊「賣家是好人！」（圖／翻攝爆系知識家臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-06-23 15:55:38｜2021-06-23 16:12:38

隨著科技日新月異，民眾現今只要在家透過網路購物平台，就能下單訂購喜愛的物品，再來等到商品送達即可。不過，就有網友網購商品後，賣家卻附贈了5個疑似手指虎的小物，甚至還有不同顏色，讓他納悶表示「實在想不通這些可以幹嘛」。對此，就有內行人立馬解答功能，甚至大讚「賣家是好人！」

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原PO於臉書社團《爆系知識家》上發文，表示網購東西到貨後，意外發現賣家附贈了五顏六色的小東西，只見畫面中，可看到物品分成紫、綠、桃紅、橘、藍5個顏色，且上頭都有兩個洞。但拿到後卻讓他摸不著頭緒，因此納悶詢問「我實在想不通這些可以幹嘛…如果真的沒有用途就打算丟掉了」。

▲網友好奇賣家附贈小物的用途。（圖／翻攝爆系知識家臉書）
▲網友好奇賣家附贈小物的用途。（圖／翻攝爆系知識家臉書）
問題曝光後，立馬引來不少人歪樓留言，「一般來說，可以當指虎」、「指虎，拿來打架用的」、「都已經給您五個，還不夠明顯嗎？套在手指上看看就明白了，是不是很適合出拳攻擊呢？」、「四指叫手指虎，兩指叫手指貓」、「塑膠指虎喔」、「好像小屁孩手上會套這個」、「來戳飲料杯蓋的」、「開門按電梯用的」。

不過，就有內行人指出正是「剝皮器」，其不僅能拿來剝柳丁、橘子等水果的果皮，還能拿來開箱子、割膠帶，「開箱子割膠帶使用也方便、剝皮也是」、「剝皮器然後拿來開紙箱也挺方便的」、「剝柑橘類的皮用的 ，是很好用的一個剝皮工具 ，類似這一種剝柑橘類的皮工具在30多年前就有了  」、「我拿它來開包裹的膠帶～」、「這是好物欸！！賣家是好人來著～」。（編輯：陳雅雲）

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