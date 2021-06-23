時隔一個月衝好市多！男見「必買物」找無 客揭殘酷真相
不少民眾十分喜愛逛大賣場，不僅能採買生活必需品，還能在美食區享受熟食，近年來美式大賣場「好市多」就因商品多樣以及價格優惠的特點，吸引相當多消費者前往採購。不過，就有網友透露因疫情影響，時隔一個多月才至好市多採買，卻意外發現必買商品找不到，而著急詢問「都沒進了？」對此，就有內行人揭開原因，直喊「是殘酷的！」
編輯中心/綜合報導
2021-06-23 16:27:24
原PO於臉書社團《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》上發文，表示最近因疫情關係，已有一個多月沒到好市多採買，但近期家中物資缺乏，決定動身前往賣場。但他透露，好市多牛奶本是他必買的商品，「昨日忍不住去了一趟..遍尋不著...」。難受之餘，文末他也好奇詢問「這款牛奶都沒進了？」
貼文曝光後，就引來不少網友解答，指出目前該款牛奶每卡一天限購一組，「今天接近中午去有買到，只是限量每卡一天一組」、「海運費現在那麼貴～牛奶又不是高利潤的東西～缺貨是遲早的事～」、「貨運壅塞，到貨日期不固定，上次買的時候要保存期限不長」、「每卡限購一組了還買不到啊！囧」、「限購是殘酷的」、「現在海外在貨櫃塞車，所以有可能進貨會延長」、「現在很搶手，每人限購一組已經一個多月了喔」。
甚至有其他人建議原PO可以提早前往賣場，應該還有機會能看到牛奶的身影，「你幾點去的呢？三級期間，我固定每個禮拜會去一次，就為了買牛奶，我大概都5點前到，都還有」、「要早點去，不然買不到哦」、「看運氣... 有次傍晚就沒有，上次九點還有十幾箱散落在棧板上。」、「量不多，早一點去吧！我昨天下午四點去還有貨」。（編輯：陳雅雲）
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