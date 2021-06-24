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房市／台中房貸利率最低路段　竟在高價區

▲北屯11期重劃區有不少中高總價的大樓產品。（圖／NOWnews資料照片）
▲北屯11期重劃區有不少中高總價的大樓產品。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-06-24 08:00:00

目前房貸利率1.31%被視為央行可接受的「地板價」，不過，尤其在央行去年底開始祭出多項信用管制措施後，並非多數申貸者都能拿到這麼低的利率。金融聯徵中心統計，台中市今年第一季平均房貸利率1.31%的路段僅在兩處，恰巧都位於中高總價產品居多的重劃區內；業者分析，屋齡新、好地段與較佳的申貸者條件相輔相成，是能獲得較低利率的主因。

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根據金融聯徵中心統計，台中市今年第一季平均房貸利率1.31%的路段共有兩條，都位於北屯區，分別是山西路三段及松竹五路一段。

進一步查詢地圖可發現，山西路三段位於11期重劃區內，松竹五路一段則位於單元12（長春自辦重劃區）內。以過去1年來當地地政事務所分析資料來看，在北屯交易量大的多個「核心區域」之中，大樓為主力的11期，以及透天別墅為主力的單元12，其大樓平均單價或透天平均總價，也是北屯各核心區域最高。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，房貸條件視「人」與「物」而定，若地點好、屋齡新、申貸者的財力夠，就能拿到好的成數與利率；即便該路段不在正市中心，但因屋齡新、申貸者財力比較充足並得以負擔當地中高總價的物件，也可能擁有較好的條件。

信義房屋崇德11期店店長廖慶泓也表示，兩重劃區地段不錯、有發展的未來性，加上區段多中高總價物件，相對需要財力比較有餘裕的買方才能買進，物件與買方條件兩者相輔相成，使路段的平均貸款利率能夠拿到最低的1.31%。

廖慶泓進一步以山西路三段為例，當地以社區大樓3至4房為主力產品，目前總價多落在2500至3500萬元，因此購屋主力客群的財力與薪資條件通常不會太差，包括醫師等族群，因11期的居住環境及未來性買進。

最近疫情嚴峻，廖慶泓也表示，來客量略減，但不少中高資產客戶是對不動產市場有研究、有信心，加上本身有自住剛性需求，仍願意看屋。

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