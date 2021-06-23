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立陶宛伸援手捐疫苗　鄭寶清：「兩點」看出台灣重要性

▲鄭寶清2年前參訪立陶宛，對立陶宛留下深刻而難忘的好印象。（圖／鄭寶清服務處提供）
▲鄭寶清2年前參訪立陶宛，對立陶宛留下深刻而難忘的好印象。（圖／鄭寶清服務處提供）

記者李春台/桃園報導

2021-06-23 18:58:12

立陶宛東歐小國，為何贈送台灣疫苗，暖心舉動引發各界關注，前立法委員鄭寶清，透過臉書分享觀點表示，台灣與立陶宛都是小國家，台灣去年援助立陶宛10萬片口罩，善循環如今回饋到自己身上，同時他也駁斥「疫苗乞丐」的說法，認為那無助於防疫，只會破壞民主社會的團結。

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鄭寶清表示，疫情三級警戒已超過一個月，台灣面臨的困境是疫苗不足，繼日本贈送124萬劑疫苗，美國捐贈250萬莫德納疫苗後，立陶宛也宣布捐贈台灣2萬劑AZ疫苗。鄭寶清表示，「這一個月來，日本、美國、立陶宛不顧中國壓力，接連對台灣伸出援手，美國參議員強調「不會讓台灣孤軍奮戰」，捷克的布拉格市長也說「會與台灣同在」。

第二，立陶宛和台灣都是小國家，但小國家也有大志氣，「台灣去年啟動「Taiwan Can Help」幫助許多國家，其中也援助立陶宛10萬片口罩，這樣的善循環如今回饋到自己身上，立陶宛也用自己最大的力量幫助台灣，不只多次力挺台灣參與國際組織，在資源有限下提供2萬劑疫苗，而且為此感到驕傲。」

對於「疫苗乞丐」論述，鄭寶清表示「這樣的團結互助，卻被部分有心人士所扭曲成「疫苗乞丐」，不但無助於防疫，更破壞民主社會的團結。」

這幾天「報恩立陶宛」臉書刷一排，立陶宛的景點美食瞬間成為網路熱搜話題，更有人發現立陶宛國寶級巧克力專賣店就開在台灣，不少網友第一時間火速下單。就連義美食品總經理高志明也決定，回贈1個20呎貨櫃的義美小泡芙，給立陶宛表達台灣民間謝意，甚至連超商都搭上這波熱潮，立陶宛啤酒3罐打79折。

鄭寶清也透過臉書感謝立陶宛，「立陶宛的巧克力與酒水都很有特色，台灣也有專賣店，我們剛好可以趁機品嚐支持。等疫情結束後，也推薦大家實地走訪這個可愛國家，親自向當地人說聲Ačiū, Lietuva（謝謝立陶宛！）」或許可以讓遠在東歐的人民親自感受，台灣最美的風景是人。

▲鄭寶清表示，台灣與立陶宛都是小國家，台灣去年援助立陶宛10萬片口罩，善循環如今回饋到自己身上。（圖／鄭寶清服務處提供）
▲鄭寶清表示，台灣與立陶宛都是小國家，台灣去年援助立陶宛10萬片口罩，善循環如今回饋到自己身上。（圖／鄭寶清服務處提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
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病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
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是，沒有感受到中央超前部屬
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