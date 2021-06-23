立陶宛伸援手捐疫苗　鄭寶清：「兩點」看出台灣重要性

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第二，立陶宛和台灣都是小國家，但小國家也有大志氣，「台灣去年啟動「Taiwan Can Help」幫助許多國家，其中也援助立陶宛10萬片口罩，這樣的善循環如今回饋到自己身上，立陶宛也用自己最大的力量幫助台灣，不只多次力挺台灣參與國際組織，在資源有限下提供2萬劑疫苗，而且為此感到驕傲。」
對於「疫苗乞丐」論述，鄭寶清表示「這樣的團結互助，卻被部分有心人士所扭曲成「疫苗乞丐」，不但無助於防疫，更破壞民主社會的團結。」
這幾天「報恩立陶宛」臉書刷一排，立陶宛的景點美食瞬間成為網路熱搜話題，更有人發現立陶宛國寶級巧克力專賣店就開在台灣，不少網友第一時間火速下單。就連義美食品總經理高志明也決定，回贈1個20呎貨櫃的義美小泡芙，給立陶宛表達台灣民間謝意，甚至連超商都搭上這波熱潮，立陶宛啤酒3罐打79折。
鄭寶清也透過臉書感謝立陶宛，「立陶宛的巧克力與酒水都很有特色，台灣也有專賣店，我們剛好可以趁機品嚐支持。等疫情結束後，也推薦大家實地走訪這個可愛國家，親自向當地人說聲Ačiū, Lietuva（謝謝立陶宛！）」或許可以讓遠在東歐的人民親自感受，台灣最美的風景是人。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。