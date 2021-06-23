跟同事團購卻被削一筆！她吐「暗黑內幕」　上班族戰翻了

對不少上班族來說，每天進公司除了能夠喝個下午茶偷閒外，與同事們一起團購省錢買到點心或好物也是一項小確幸。儘管因為疫情影響，部分企業和公司仍規定得在家工作遠端上班，但辦公室的「團購」活動卻不會因此暫停。不過日前就有名女網友抱怨，發現自己跟同事團購後，對方卻賣更貴給她，話題曝光後掀起熱烈討論。

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這名女網友在BBS社群平台批踢踢（PTT）的WomenTalk版發文向網友們抱怨，她以「跟同事團購卻賣更貴給我」為題指出，自己的主管本身就是個「很愛錢的人」，同時舉出先例，像是每次辦公室揪買飲料的時候都會喝免錢送的那杯，原PO一開始也只是想著「沒關系，她提飲料提的很辛苦就讓她喝」。

只是讓原PO相當不滿的是，這次對方向辦公室同仁發起了買泡芙的團購，「賣一顆15，我買了12顆，當天晚上卻被別的同事發現她買10元的再賣給大家」，這就讓原PO錯愕的幾乎失眠，「她在工作上明明還挺盡責的，公司給她的薪水也不少，知情的同事就罵我白痴去相信她，畢竟她己經是累犯，但我真的沒想到她賺這麼多」。

▲不少上班族在辦公室內有「團購」行為，原因就是看中大家一起買方便又能省錢。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

文章曝光後瞬間吸引不少網友討論，其中就有上班族也忿忿不平回應「不要跟著買吧，沒辦法」、「很多團媽都這樣！小便宜補貼家裡」、「75元換個教訓，買東西前在意價錢就要先查」、「她這樣多做幾次，下次也沒人想跟她的團了」、「花小錢看清一個人」。

不過也有過來人採相反態度，直言「就當做代購費啦」、「我有同事也是兼職在做這種，大家都知道她有抽成，就是買方便」、「搞不好要運費啊」、「妳把他當免費服務，他把自己當批發商。既然報價同意就認了吧，又不是到貨突然漲價」、「跟認識的人團購有時候就是方便而已，人家又不是做慈善的」。（編輯：楊智傑）