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賈永婕深夜為這件事道歉 「醫護人員要什麼我就補上」

▲賈永婕（右二）說明捐「插管神器」的原因。（圖／賈永婕臉書）
▲賈永婕（右二）說明捐「插管神器」的原因。（圖／賈永婕臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-06-24 09:32:43｜2021-06-24 09:41:08

女星賈永婕本月1日開始發送愛心餐給抗疫醫護，後來透過募資陸續捐了HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）、PAPR（電動過濾式呼吸防護具）到各地醫院，昨（23日）又訂購77支「插管神器」電子影像喉頭鏡，她今凌晨發文說明買喉頭鏡的原因，「醫護人員要什麼我就補上！」

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▲王兆杰（後）是賈永婕這次抗疫行動的軍師。（圖／賈永婕IG）
▲賈永婕（前）與老公王兆杰是這波支援行動的發起者。（圖／賈永婕IG）
▲賈永婕（右二）和公公送電子影像喉頭鏡到慈濟醫院。（圖／賈永婕臉書）
▲賈永婕（右二）和公公送電子影像喉頭鏡到慈濟醫院。（圖／賈永婕臉書）
賈永婕表示，之所以會捐電子影像喉頭鏡，其實是自己主動詢問好友、美國紐約醫學中心重症專家Tina，「我問她以她的經驗還有沒有什麼配備是很需要的？她跟我說電子影像喉頭鏡！」再向台灣醫師確認，對方回：「有！非常需要！真的不夠！因為這是高感染風險的儀器，醫院本來的數量不夠應付現在的疫情！」

確定前線需要後，賈永婕立刻先跟公公捐出7支，接著自己又訂70支，且持續追加中，「反正我這次就是抱定主意跟死病毒拚了，醫護人員要什麼我就補上！殺死病毒不手軟！大家一起拚一波！」

文末，賈永婕突然道歉，原來是今天沒辦法親自送餐到國泰醫院，「很抱歉！今天因為要去羅東，所以我無法分身去汐止國泰，我知道千萬粉絲都在那邊等我非常非常抱歉！但是我的心意還是有到，很認真準備了很多的美食！」（編輯：楊穎軒）

▲賈永婕全文。（圖／賈永婕臉書）
▲賈永婕全文。（圖／賈永婕臉書）
▲指揮中心公布確診者、接觸者注意事項。（圖／翻攝自衛生福利部臉書）
▲指揮中心公布確診者、接觸者注意事項。（圖／翻攝自衛生福利部臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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是，沒有感受到中央超前部屬
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