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炸豬排「長滿雞皮疙瘩」！男食慾瞬間全沒　行家秒揭真相

▲一名網友透過外送點了炸豬排，但打開後卻發現上頭長滿了雞皮疙瘩。對此，就有老饕解釋原因。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）
▲一名網友透過外送點了炸豬排，但打開後卻發現上頭長滿了雞皮疙瘩。對此，就有老饕解釋原因。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-06-24 11:29:24

許多餐廳都不難看見豬排這道料理，不管是日式炸豬排、香煎豬排或滷豬排等，都深受不少老饕喜愛。不過，就有網友透過外送點了炸豬排，拿到後卻發現上頭長滿了雞皮疙瘩，讓瞬間食慾全沒。照片曝光後，就有老饕揭開背後原因。

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原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，表示自己透過外送點了炸豬排，送來後他一打開餐盒，發現每個炸豬排上都長滿了凸起物，瞬間讓他食慾全消，無奈詢問「這是什麼？克蘇魯生物嗎？」

▲網友發現炸豬排上長滿凸起物。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）
▲網友發現炸豬排上長滿凸起物。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）
照片貼出後，網友們紛紛傻眼留言，「一顆一顆的是什麼？密集恐懼症要發作了」、「炸個豬排能炸成這樣…也是很奇葩的店」、「這是腫瘤豬排？」、「凸起塊，好像雞皮疙瘩」、「用看的真的好恐怖…」、「可能豬排燙到，起水泡了」、「怎麼看都是壁癌」、「看到都沒有食慾了」。

其中就有行家專業解答，「我比較認真回答……酥炸粉沒攪開 」、「應該是裹粉漿後，放在漏勺上連著漏勺放下去炸，然後就表面炸出一顆顆的物體。」、「麵衣沒有反潮，沾完馬上下鍋」、「其實就是黏在油炸網拔起來就變這樣了」、「放在漏勺上才下去炸，是有沒有那麼怕噴油」、「只不過是他的乾粉濕掉了而已⋯⋯別擔心」。（編輯：陳雅雲）

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