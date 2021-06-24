媽三餐全叫外送！女兒卻喊「超後悔教她」　原因笑翻全場

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沒想到的是，媽媽熟練介面後，三餐居然都靠外送解決，「早餐吃甚麼？不知道，來叫外送好了」、「午餐要吃甚麼呢？我不想煮欸，叫外送」、「我要線上訂食材啊，不然我怎麼煮晚餐」，讓她傻眼直呼「以前罵最兇的是她，現在用最兇的也是她」，而現在依賴外送的程度，連爸爸也覺得誇張。
原PO最後無奈的說，還好媽媽還知道要選擇「無接觸取餐」，至少能好好保護自己，但她還是很後悔教媽媽用外送，「老媽妳知道嗎，你手機裡綁定的信用卡是我的欸，妳女兒的錢包已經在哭泣了」。
許多網友看完也紛紛笑說，「難怪媽媽這麼常叫外送哈哈哈」、「確定媽媽不是因為刷原po的錢才上癮的嗎」、「免費的東西用的特別開心」、「東西從來都不用付錢，所以特別開心、特別好用」、「老媽：我叫的不是外送，是女兒的心意」、「只要不是綁自己的卡，花錢的時候就不會手軟」、「連比價都不用比，省媽媽自己的錢啊」、「照三餐上去買還都免費，媽媽還不買爆」。（編輯：許智超）
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