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媽三餐全叫外送！女兒卻喊「超後悔教她」　原因笑翻全場

▲有網友抱怨，媽媽一開始不願使用外送平台，沒想到媽媽熟練介面後，三餐全靠外送解決。（示意圖，圖中人物與內文無關／取自Pixabay）
▲有網友抱怨，媽媽一開始不願使用外送平台，沒想到媽媽熟練介面後，三餐全靠外送解決。（示意圖，圖中人物與內文無關／取自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-24 11:36:50

在防疫期間，民眾除了在家開伙，使用外送平台的比例也大幅上升。近日，就有網友崩潰指出，媽媽不願意用外送平台，還曾抱怨「年輕人到底多懶惰」，沒想到熟練介面後，竟然三餐、生鮮食材都叫外送解決，讓她不禁直呼「超後悔教我媽用外送的！」原因曝光後，也引起網友熱議。

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原PO日前在《Dcard》表示，最近因為疫情的關係，她便開始教媽媽使用外送平台，希望媽媽能減少出門，但媽媽對於3C產品一竅不通，起初還不願意學，甚至還說「現在年輕人到底多懶惰，連買東西都要人家幫忙」。

沒想到的是，媽媽熟練介面後，三餐居然都靠外送解決，「早餐吃甚麼？不知道，來叫外送好了」、「午餐要吃甚麼呢？我不想煮欸，叫外送」、「我要線上訂食材啊，不然我怎麼煮晚餐」，讓她傻眼直呼「以前罵最兇的是她，現在用最兇的也是她」，而現在依賴外送的程度，連爸爸也覺得誇張。

▲原PO後悔教媽媽使用外送平台，因為手機裡綁定的信用卡是她的。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲原PO後悔教媽媽使用外送平台，因為手機裡綁定的信用卡是她的。（示意圖／翻攝自Pixabay）
原PO最後無奈的說，還好媽媽還知道要選擇「無接觸取餐」，至少能好好保護自己，但她還是很後悔教媽媽用外送，「老媽妳知道嗎，你手機裡綁定的信用卡是我的欸，妳女兒的錢包已經在哭泣了」。

許多網友看完也紛紛笑說，「難怪媽媽這麼常叫外送哈哈哈」、「確定媽媽不是因為刷原po的錢才上癮的嗎」、「免費的東西用的特別開心」、「東西從來都不用付錢，所以特別開心、特別好用」、「老媽：我叫的不是外送，是女兒的心意」、「只要不是綁自己的卡，花錢的時候就不會手軟」、「連比價都不用比，省媽媽自己的錢啊」、「照三餐上去買還都免費，媽媽還不買爆」。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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