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無薪假人數破萬！餐飲、住宿重災區　這縣市一週暴增十倍

▲勞動部最新統計，因疫情被迫減班休息人數破萬人。（圖／業者提供）
▲勞動部最新統計，因疫情被迫減班休息人數破萬人。（圖／業者提供）

記者林莞茜／綜合報導

2021-06-24 11:54:11

國內本土疫情嚴峻，指揮中心23日宣布，全國三級警戒延長至7月12日，衝擊民間經濟，勞動部今（24）日發布最新統計數據，目前實施無薪假家數較上週增加362家來到987家；人數增加3846人，光是住宿餐飲業就有1892人被放無薪假，總人數也破萬，來到1萬229人。

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因應本土疫情實施三級警戒，不少企業經濟受到打擊，但為避免資遣員工實施減班休息來降低成本，根據勞動部最新一期數據顯示，目前實施無薪假有987家、1萬229人，跟上週的6月16日數據相比，一周之內大增362家，人數增加3846人，光是住宿餐飲業就增加了1892人，成為此波疫情下的重災產業。

勞動部表示，事業單位實施無薪假人數多在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施態樣較多的是每月休「13日至16日」，其次是「9至12日」及「5至8日」。其中餐飲業禁內用轉型成外帶、外送，但營業額仍呈現巨幅下滑，食品批發、食品製造業、住宿業也都是受災戶。

根據統計，目前實施無薪假的產業，住宿餐飲業家數175家，人數共有2864人，佔了無薪假人數三成；批發零售業目前有246家、1559人；觀光業、旅行社為至171家、1028人。

另外，由於疫情影響，導致非急迫性的看診，如醫美、牙醫、復健等門診看診人數銳減，在醫療保健及社會工作服務業，也同樣出現實施無薪假家數、人數攀升的情形，目前來到81家、519人。

而在各縣市的狀況，此波本土疫情重災區在新北市，目前有256家、2512人實施無薪假，較上周增108家、1093人。六都的無薪假人數都呈現上升狀態，另外以觀光發展為重的宜蘭縣，也因疫情影響，無薪假人數從上週的7家、82人，暴增為40家，人數一口氣增漲逾10倍，來到914人被迫減班休息。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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