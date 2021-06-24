無薪假人數破萬！餐飲、住宿重災區　這縣市一週暴增十倍

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勞動部表示，事業單位實施無薪假人數多在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施態樣較多的是每月休「13日至16日」，其次是「9至12日」及「5至8日」。其中餐飲業禁內用轉型成外帶、外送，但營業額仍呈現巨幅下滑，食品批發、食品製造業、住宿業也都是受災戶。
根據統計，目前實施無薪假的產業，住宿餐飲業家數175家，人數共有2864人，佔了無薪假人數三成；批發零售業目前有246家、1559人；觀光業、旅行社為至171家、1028人。
另外，由於疫情影響，導致非急迫性的看診，如醫美、牙醫、復健等門診看診人數銳減，在醫療保健及社會工作服務業，也同樣出現實施無薪假家數、人數攀升的情形，目前來到81家、519人。
而在各縣市的狀況，此波本土疫情重災區在新北市，目前有256家、2512人實施無薪假，較上周增108家、1093人。六都的無薪假人數都呈現上升狀態，另外以觀光發展為重的宜蘭縣，也因疫情影響，無薪假人數從上週的7家、82人，暴增為40家，人數一口氣增漲逾10倍，來到914人被迫減班休息。
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