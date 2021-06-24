最弱勢的一群　侯友宜：新北提供街友食宿、就業及打疫苗

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侯友宜今日再由社會局長張錦麗的陪同下，到板橋的SingleInn旅館關懷慰問街友，並感謝旅館店經理蘇小姐及所有工作人員這個月的協助；侯友宜指出，新北市在1個月前就啟動安心住宿的計畫，讓無論是新北市或其它縣市的街友，他們在防疫期間有一個安頓的家，確保身體健康無虞。
侯友宜說，202個街友要住進來前先做快篩，也發現有2個是陽性，經這段時間照顧已痊癒，無論是新北市的街友，或包括台北、各縣市的街友們，只要到新北都會安心、妥善安頓他們的生活；此外，住宿計畫裡面，不但提供給住宿、三餐，更重要媒合就業，並打疫苗，讓他們重返社會，讓把防疫做好。
張錦麗補充，在疫情期間，持續進行防疫宣導、發放口罩、酒精消毒、量測體溫及發放防疫物資包等，而SingleInn旅館於5月26日起，做為新北市街友安心住計畫旅館，由街友外展中心主任張哲榮率社工駐點管理；此外，亞東醫院醫護人員於今日上午的10點半，也專程到安心旅館為街友施打疫苗。
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