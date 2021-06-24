COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

最弱勢的一群　侯友宜：新北提供街友食宿、就業及打疫苗

▲亞東醫院醫護人員於今日上午的10點半，也專程到安心旅館為街友施打疫苗。（圖／新北市政府社會局提供）
▲亞東醫院醫護人員於今日上午的10點半，也專程到安心旅館為街友施打疫苗。（圖／新北市政府社會局提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-24 13:16:30

5月疫情嚴峻後，新北市三個街友中途之家加上另闢的安心旅館，共安置202位街友；新北市長侯友宜今（24）日專程到板橋安心旅館關心入住的街友，認為街友是最弱勢的一群，無論是新北市或其它縣市的街友，都能夠在新北市得到安全的照顧。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲新北市長侯友宜今（24）日專程到板橋安心旅館關心入住的街友。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜今（24）日專程到板橋安心旅館關心入住的街友。（圖／新北市政府提供）
 

侯友宜今日再由社會局長張錦麗的陪同下，到板橋的SingleInn旅館關懷慰問街友，並感謝旅館店經理蘇小姐及所有工作人員這個月的協助；侯友宜指出，新北市在1個月前就啟動安心住宿的計畫，讓無論是新北市或其它縣市的街友，他們在防疫期間有一個安頓的家，確保身體健康無虞。

侯友宜說，202個街友要住進來前先做快篩，也發現有2個是陽性，經這段時間照顧已痊癒，無論是新北市的街友，或包括台北、各縣市的街友們，只要到新北都會安心、妥善安頓他們的生活；此外，住宿計畫裡面，不但提供給住宿、三餐，更重要媒合就業，並打疫苗，讓他們重返社會，讓把防疫做好。

張錦麗補充，在疫情期間，持續進行防疫宣導、發放口罩、酒精消毒、量測體溫及發放防疫物資包等，而SingleInn旅館於5月26日起，做為新北市街友安心住計畫旅館，由街友外展中心主任張哲榮率社工駐點管理；此外，亞東醫院醫護人員於今日上午的10點半，也專程到安心旅館為街友施打疫苗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.02%81.98%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
91.77%8.23%
2021-06-21-2021-06-24
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

繼續作答
即時
推薦閱讀