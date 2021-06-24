拍片炫耀寵物！下秒遭烏龜「憤怒反擊」 眾反讚：好飼主
許多人會養寵物來陪伴自己，除了常見的貓、狗以外，也有人喜歡養少見的動物，但在照顧時要特別注意安全。近日，菲律賓有位女子想和寵物龜拍片，沒想到在拍攝過程中，寵物龜竟伸頭咬她的手臂，讓她瞬間崩潰。
編輯中心/綜合報導
2021-06-24 17:28:12
根據《每日郵報》報導，菲律賓邦板牙省有一名女子潘恩達（Mary Pauline Pineda）在打掃家中的烏龜池，清掃完後想和拍片炫耀寵物龜長多大，於是用雙手將烏龜舉起，在鏡頭前左右翻轉，展示烏龜的體型。
沒想到的是，寵物龜似乎不太滿意自己被拿起來旋轉，為了表達心中的不滿，竟然趁著潘恩達不注意，快速伸出頭猛咬她的手臂，讓她瞬間崩潰大叫，還不斷喊著爸爸求助，幸好烏龜最後鬆嘴、放開她的手臂。
事後，潘恩達在接受採訪時表示，自己只是很驚訝烏龜成長的速度，所以才想拍片紀錄，「但牠那天好像沒有心情，不太合作」，後來她也分享被烏龜咬傷的影片，只見手臂上有明顯的圓形傷口、瘀青，看來烏龜咬得十分大力。
影片曝光後，網友們也紛紛回應，「為何要將牠轉來轉去，被咬是因為牠頭暈了吧」、「感覺很痛欸」，但也有不少人認為潘恩達是好飼主，「你是個很好的飼主，被咬都沒鬆手」、「其他人可能會將烏龜摔在地上，但妳卻堅持下來了」。（編輯：許智超）