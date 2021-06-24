教授「期末考大禮包」送到家！學生一開箱秒愣　網瘋朝聖

本土疫情尚未徹底完結，隨著防疫三級警戒延長至7月12日，許多學校為了實施「停課不停學」的政策，只能利用線上教學的遠距方式來考試或教學，但這也導致不少家長和教育者的困擾。日前就有名長庚科技大學保健營養系的學生分享了系上教授為了順利完成期末考，將「術科考試」一一寄送到學生家裡，消息曝光後也讓不少網友笑翻。

我是廣告 請繼續往下閱讀

這名學生在社群論壇《Dcard》上分享這個超狂的「術科大禮包」，她提到原來這是一名「團體食膳管理」課程的長庚科大老師，為了確實檢驗學生們所學與實作結果，想到將一箱食材寄給學生，並要求完成「團體膳食管理實驗遠距期末術科實作」的妙招。

▲「期末考大禮包」打開後是滿滿的食材。（圖／翻攝自《Dcard》）

仔細一看，這箱食材內包含了青江菜、金針菇、洋蔥、香菇、雞胸肉等食材，並附上一張「陪考員監評單」，要求學生們在70分鐘內準備一份有主食、主菜、3道菜的便當，並且要求家長負責當陪考員監督攝影，甚至要試吃「期末報告」並打分數。原PO開箱這份「期末驚喜大禮包」後，也不禁無奈吐槽「這老師是不是瘋了！老師怎麼沒一起寄來？」。

▲每箱還附有 陪考員監評單，要求家長能夠協助評鑑。 （圖／翻攝自《Dcard》）

不過許多網友發現超狂教授所寄送的「期末大禮包」後，也紛紛笑著表示佩服，更不斷留言朝聖「老師真有心啊～我也想要一箱」、「好羨慕有一箱菜直接送到家」、「老師：還以為能逃過術科考試嗎」、「這麼多菜想必也是可以當一下防疫大禮包吧！畢竟團膳考試也是用不了這麼多菜」。（編輯：楊智傑）