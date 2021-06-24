侃侃而談雙北跨區疫調　侯友宜對恩主公議題卻隻字未答

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侯友宜回應，雙北面對防疫不分你跟我，這段時間大家都很辛苦，「尤其我們的潤秋局長，及北市的副總院長璩大成都很辛苦」；大家都很清楚的知道，在台灣的傳統家庭，家庭的地位大概都以女性為主，男性都要尊重女性，並點名璩大成「大成我記得你跟我說過，你是聽潤秋的，也證明潤秋很多的話你都有聽」。
隨後平面、網路媒體的代表提問「有關高雄市長陳其邁怒批新北市沒有把恩主公群聚感染的疫調查清楚，各縣市疫調溝通是否有落差？相較於侃侃而談雙北跨區疫調，侯友宜對陳其邁的抱怨或恩主公議題卻隻字未答，僅示意副發言人戴湘儀代答，「有關恩主公醫院這方面的問題，院方在今天跟昨天都有回覆。」
緊接著平面、網路媒體有連問包括「恩主公有違市長一直在講的要擴大匡列，做最壞打算」、「陳其邁批恩主公醫院匡列不確實」、「恩主公在6月17日就曾懷疑高雄的個案有新冠肺炎疑慮，但病人卻拒絕篩檢住院」，及「恩主公醫院上周被懷疑有非典型感染，重啟該個案在新北的疫調」等4題，侯友宜都沒回應。
陳潤秋僅強調，整件事情在那段時間，其實是台灣疫情最嚴重的時候，醫院在那段時間都很辛苦，我們非常感謝醫護人員在第一線的付出，關於這件事情院方都有做出詳細的說明，我們也尊重院方說明；此外，所有的規範，都要按照中央CDC的指示來做，另只要有新的確診個案，都一定會疫調。
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