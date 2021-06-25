三花貓睜大雙眼「折手手插腋下」　網笑：叉腰生氣啦！

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲網友Lisa養了兩隻貓咪，其中三花貓「噠麗」長相非常討喜。（圖／粉專噠麗&小咪之小咪家族授權提供）

× ▲網友Lisa養了兩隻貓咪，其中三花貓「噠麗」長相非常討喜。（圖／粉專噠麗&小咪之小咪家族授權提供）

▲Lisa在便利商店看見貓媽媽「小咪」後一見鍾情，後來牠生了四隻小貓，就領養了小咪與三花貓噠麗，其他三隻橘白公貓也全數送養。（圖／粉專噠麗&小咪之小咪家族授權提供）

× ▲Lisa在便利商店看見貓媽媽「小咪」後一見鍾情，後來牠生了四隻小貓，就領養了小咪與三花貓噠麗，其他三隻橘白公貓也全數送養。（圖／粉專噠麗&小咪之小咪家族授權提供）

▲噠麗從小就跟媽媽小咪在一起，因此非常黏人，調皮的噠麗常常對媽媽沒大沒小，總是伸手伸腳跨在小咪身上。（圖／粉專噠麗&小咪之小咪家族授權提供）

× ▲噠麗從小就跟媽媽小咪在一起，因此非常黏人，調皮的噠麗常常對媽媽沒大沒小，總是伸手伸腳跨在小咪身上。（圖／粉專噠麗&小咪之小咪家族授權提供）

▲噠麗特別喜歡折手手趴臥，只是手有一點開！（圖／粉專噠麗&小咪之小咪家族授權提供）

× ▲噠麗特別喜歡折手手趴臥，只是手有一點開！（圖／粉專噠麗&小咪之小咪家族授權提供）

▲這天Lisa看見牠又折手手趴在沙發上，睜大雙眼嘟小嘴的模樣非常可愛！（圖／粉專噠麗&小咪之小咪家族授權提供）

× ▲這天Lisa看見牠又折手手趴在沙發上，睜大雙眼嘟小嘴的模樣非常可愛！（圖／粉專噠麗&小咪之小咪家族授權提供）

▲噠麗：今天奴才沒有給肉泥，森氣氣啦！（圖／粉專噠麗&小咪之小咪家族授權提供）

× ▲噠麗：今天奴才沒有給肉泥，森氣氣啦！（圖／粉專噠麗&小咪之小咪家族授權提供）

噠麗的照片在短短幾天就吸引超過1.8萬人次按讚分享，許多網友紛紛笑說：「怎麼那麼可愛啦！」、「

兩隻手手分這麼開

」、「

牠折手手是跟小朋友（我生氣了）一樣放胳肢窩耶！也太萌了吧

」、「

牠的手手開好大

」、「

手手插在腋下嗎

」、「

這是手勢看起來是準備要森77

」、「

這張很有戲，嘴巴好像要生氣又要撒嬌的模樣

」。（編輯：陳珮瑜）