三花貓睜大雙眼「折手手插腋下」　網笑：叉腰生氣啦！

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Lisa受訪時表示，其實家中除了噠麗還有牠的波斯貓媽媽「小咪」，是2018年5月在便利商店遇見的浪貓，當時小咪懷孕由店長照顧，Lisa對牠一見鍾情天天都去看牠，後來小咪生下4隻小貓咪，除了噠麗是最小的三花母貓以外，其他全是橘白貓哥哥，後來在噠麗1個月大時Lisa就將噠麗與小咪領養回家，而另外3隻貓哥哥也全數被領養。由於噠麗從小就跟媽媽在一起，個性調皮又愛黏人，有時會故意欺負小咪偷咬牠，或是將小短腿跨在小咪身上休息，像個永遠長不大的頑皮孩子。
噠麗雖然身為女生，卻經常四腳朝天、不顧形象地亂睡一通，還喜歡折手手趴著休息，Lisa表示牠似乎覺得這樣特別舒服又自在，因此有時折單手有時折雙手。這天看見牠又慵懶地趴在沙發上，折起兩隻小手插在腋下、睜著一雙大眼睛嘟著粉嫩小嘴，看起來非常可愛，趕緊拍下來分享在貓咪社團！
噠麗的照片在短短幾天就吸引超過1.8萬人次按讚分享，許多網友紛紛笑說：「怎麼那麼可愛啦！」、「兩隻手手分這麼開好好笑」、「牠折手手是跟小朋友（我生氣了）一樣放胳肢窩耶！也太萌了吧」、「牠的手手開好大」、「手手插在腋下嗎」、「這是手勢看起來是準備要森77」、「這張很有戲，嘴巴好像要生氣又要撒嬌的模樣」。（編輯：陳珮瑜）