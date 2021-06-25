今年芒果超便宜？他曝「真實價格」喊爽　眾人揭4大主因

又到了盛產芒果的季節，讓許多愛吃芒果的民眾都相當期待，然而，就有網友好奇，為什麼今年的芒果這麼便宜，貼文一出，掀起熱議，其中，就有一名網友分享自己在市場買到的芒果價格，直呼「有夠爽」。





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該名網友在PTT以「芒果今年為什麼這麼便宜？」為題發文，表示他買大顆的芒果，一斤散賣才49元，上禮拜還買整箱20顆裝的，雖然比較小顆，但也才250元。





而原PO當下也有問水果店老闆「今年的芒果怎麼這麼便宜」，老闆則說「因為疫情，今年不能出口」，但原PO卻覺得這個答案好像不是很確定，因此好奇發問「那去年能出口嗎？今年芒果便宜的原因到底是什麼？雨量少？不能出口？餐廳沒開」？





▲有網友好奇，為什麼今年的芒果這麼便宜，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自pixabay）

其中，也有網友分析4大主因，分別是「芒果盛產」、「疫情影響，運費高，外銷利潤少」、「餐飲需求少」和「沒颱風攪局」，「大豐收啊」、「今年產量高啦」、「今年3-4月沒雨，芒果碳疽病少產量很高」、「航運運費高，外銷利潤少，疫情芒果冰賣不動，現貨滿手，不快點賣，馬上就人踩人了」、「疫情嚴重影響各行各業咩」、「今年運費那麼貴...」、「因為沒外銷，對內供大於求」、「聽說大出還不能外銷」、「沒颱風來亂」、「不能內用芒果冰，所以沒店家買」、「沒颱風，再加上餐飲需求少，之前有觀光客賣芒果冰，看看一天用多少量」、「餐飲需求少吧，很多高檔食材，現在也便宜」。





事實上，台南山區在解除乾旱問題以後，芒果產量也漸漸出現，但現如今受到疫情影響，外銷內銷的量都減少，讓許多農民相當擔心生計；而在本月22日，立委陳亭妃就向農委會主委陳吉仲表達，因受到疫情影響，整體芒果外、內銷管道均減少，呼籲中央應該幫助農民度過難關，對此，陳吉仲也表示，農委會一定會處理，22日北農芒果量多價跌，農委會會隨時監控價量。（編輯：郭佩蓉）



