女洗衣服保持「這習慣」！眾吵翻：絕不可能 專家解答了
洗衣服是我們每週都一定要做的事情，但是每個人洗衣服的眉角都不太相同，甚至是選擇要用洗衣球、洗衣粉、洗衣精等等想法都有所出入，但相同目的都是希望衣服洗得乾淨。對此，就有網友討論「請問大家會有習慣把內衣褲分開洗嗎？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-25 16:45:33
原PO在PTT貼文指出「先說，我原來完全沒有，內衣丟洗衣袋、內褲直接丟下去洗，不過一直很有印象家裡的媽媽阿姨，每天洗完澡都會拎著內衣內褲去陽台曬 ，像我直接通通丟洗衣機...直到有段時間常常感染，發現手洗內褲後改善很多，可是也真的常常會想偷懶阿，好奇大家習慣是怎麼樣？」
貼文一出，網友紛紛回應「內褲我真的會手洗」、「每次洗澡完先手洗，然後再單獨丟洗衣機洗兩次」、「我襪子跟內衣褲都是每天手洗」、「內衣褲絕對都是手洗啊，細菌太多了」、「內褲一定要手洗，洗澡時順便洗起來最好」、「從國小就被教育自己手洗，內衣褲跟襪子」、「我老婆內衣褲都手洗，數十年如一日」。
不過，也有不少認為「怎可能每天都手洗內褲＝＝是要累死誰」、「不相信手洗會多乾淨，所以都丟洗衣機」、「手洗的人有把握洗得乾淨嗎....還是洗衣機安心一點吧？」、「天阿...看完覺得傻眼，原來手洗的人這麼多」、「到底為何有這麼多人手洗，我真的嚇到」、「洗衣機才乾淨啦！每天手洗久了就隨便嚕嚕而已，根本不乾淨」。
而事實上，內衣褲到底能不能跟衣服一起洗？林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈就曾分享，內衣褲其實可以不用單獨洗，最主要是要放進洗衣機內的「前置作業」，只要先把髒衣服放在洗衣籃通風，放入洗衣機前先用稀釋的漂白水（1000：1）下去浸泡殺菌半小時，如此一來內衣褲跟衣服一起洗也能很乾淨。（編輯：張嘉哲）