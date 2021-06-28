房市／台中這些路段　僅背房貸500萬

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信義房屋大里中興店店長黃國彥表示，中興路二段位於大里一期重劃區，是大里相當成熟的商圈，賣場、連鎖商店等商業機能發達，由於該區域多屋齡超過20年的中古屋，房價基期相對低，即使近年有漲幅，房貸負擔相對仍低，堪稱購屋CP值相當高的路段；至於新仁路有一至三段，非所有路段都位於一期重劃區內，如一段就有傳統市場，多中古透天物件。
黃國彥表示，大里人口多且密集，購屋主力來自有地緣性的自住客，不過，因市區房價不斷攀升，也會有許多來自外區或鄰近縣市的買方，選擇南來北往交通便利的大里購屋，但後者的買方族群，普遍較偏好屋齡新一些的大樓。
不僅大里擁有房貸負擔親民但區段機能發達的高CP值路段，信義房屋北屯松竹店專案經理邱瑞卿也表示，遼寧路一段沿線有全聯等賣場，也有最大的黃昏市場，由此可見周邊居住人口稠密、商業機能發達，區段新屋少，幾乎都已站上2字頭成交價，唯部分20多年中古屋單價尚在17至18萬左右，若是坪數較小或沒有車位的物件，整體總價就比較低；至於東光路，原先是鐵軌第一排，住宅也比較少，使房價基期相對低，但鐵路高架化後，軌道下方改為綠園道，環境變美、運動人口增加，也替區段增添了利多。