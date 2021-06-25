阿伯衝超商買遊戲點數！店員見「這幕」竟氣喊：喪盡天良

近年來網路詐騙案件層出不窮，而不少詐騙集團也專挑老人家下手，對此，就有一名超商女店員在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示今（25）日有位阿伯到超商說要買遊戲點數，而當她看見阿伯手機跳出「這一幕」，也讓她氣得大喊「喪盡天良」。





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原PO表示自己從開始上班到現在，至少遇過10位點數詐騙的案件，但無奈「不知是宣導不夠多，還是裝睡的人叫不醒」，像今（25）日上班遇到一個阿伯，一進門就說要買遊戲點數3萬點，但問阿伯玩什麼遊戲，阿伯卻也回答不出來，一直催促原PO替他結帳，「無意間看到他手機畫面是對話框，我更確定是詐騙的，請同事幫我報警，我故意放慢結帳速度，阿伯還是不停催促我儘快結帳」。





▲女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）

原PO接著說道，希望下一家店員可以多點警覺心，不要讓阿伯受騙，「阿伯真的是路上隨處可見的阿公那種年紀，詐騙的人真的良心不見，喪盡天良，有想過這些錢是阿伯的老本嗎？你們這種錢花的心安嗎」？





貼文一出，掀起熱議，「騙人錢的，不會有好下場的」、「我們之前遇到客人要買3000以上的點數就要叫警察來（隔壁警察局交代的），附近是鄉下也有很多大學生（那時候剛好盛行用包裹刷很多次的那種詐騙手法，很多年輕人被騙），但因為這樣，救了很多人」、「覺得要有警覺心，還有不要貪，這樣被詐騙的機會就少了」、「謝謝您的細心」、「謝謝您，人美心也美」。（編輯：郭佩蓉）





若接到詐騙電話，請保持冷靜，接獲陌生電話不要輕易相信，應立即撥打「165」反詐騙專線或「110」，或就近向警察機關查證報案。