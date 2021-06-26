吃過最難忘的泡麵？她淚憶「絕版神物」：一周吃3次以上
泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐，且近日受到疫情升溫影響，不少民眾也開始瘋買泡麵。對此，25日一名女網友在臉書社團《爆廢公社公開版》提到，年輕時曾經吃過最難以忘懷的一系列泡麵，現在卻再也看不到，貼文曝光掀起一票網友共鳴。
編輯中心/綜合報導
2021-06-26 11:26:58
原PO表示「有人跟我一樣，對這個味道難以忘懷嗎？年輕的時候一個禮拜總會吃個3次以上！」並貼出兩碗絕版的「橘色杯麵」。畫面中可見，兩碗絕版的「橘色杯麵」分別為浪味的野菜口味魯麵，以及浪味的烏龍麵，原PO喊道「真的好想念，也好懷念……好想再吃到，再也沒有這個味了」。
貼文曝光，立刻引發廣大網友共鳴，紛紛回應「小時候的味道，想吃」、「魯麵讚，可惜吃不到了」、「懷念欸！還有漢寶蚵仔味細麵也是」、「這個我超愛，小時候常吃」、「小學3年級時的我每日的午餐杯麵」、「超好吃，無法取代」、「人生吃過最好吃的泡麵，沒有之一」、「超愛這款烏龍杯麵的，可是絕版多年」。
對此，也有網友表示「完全沒看過」、「日清泡麵的海鮮口味有點類似」、「我只吃過炒麵，還不知道有這麼多」、「我小五暑假每天吃1碗，就這樣吃了2個月，然後就膩了，沒再碰過」。（編輯：賴詠璿）