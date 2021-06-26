交屋時才發現「對講機被拆走」！一查不便宜 眾曝真相
買房是人生大事，一般民眾都會在看屋時做好功課，無論是房子所在社區的生活機能、價格、交通便利程度、社區鄰居等等，都是重要的評估對象，尤其若是買中古屋，更須自己做好把關。不過再怎麼注意，交屋後難免還是會有些意想不到的狀況發生。就有網友透露，自己買了間中古屋，交屋後才發現原本的屋內對講機被拆走，詢問大家「可以要求原屋主復原嗎？」掀起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-06-26 11:38:40
原PO在臉書社團《買房知識家（A你的Q）》發文，透露自己剛入手了一間中古電梯房，交屋前看屋才發現原來的對講機被拆走了，只剩一些線路還在。本來想說算了，自行另買一台就好，但一查才發現「這一台對講機不便宜，要價近萬元」。不禁請教大家，「可以怎麼樣要求原屋主復原嗎？」
不過不少過來人紛紛留言回覆說，「沒辦法，除非合約上有特別標註」、「簽約時的附贈物如果沒有寫對講機，基本上很難再要求屋主附上，可以跟屋主溝通看看～但無法強制要求」、「那不是附屬物喔」、「不用裝這種東西，現代人都用手機，不要有對講機，也比較不會被打擾」。
另外也有網友認為，「傻眼…那個拔走要幹嘛」、「這屋主很會算⋯是被砍價之後不拆走對不起自己嗎」、「我的大樓整個社區對講機全部故障」、「大部分對講機時間久了都故障，我的還一直發警報，最後拆掉就好。每一棟大樓用的都不一定一樣，屋主不會無聊去拆對講機」。（編輯：倪浩軒）