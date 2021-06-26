關店「3分鐘前」急訂咖啡！一拿到紙袋客人秒愣：你好棒
一般上班族總是不喜歡在下班前被臨時交代任務，多少有種計劃被打亂的感覺。就像有些銀行員工對於趕在3點半前壓線辦事的客人，也會有點感冒。不過就有位網友透露，自己在店家打烊前3分鐘叫了杯咖啡外送，結果咖啡送到後發現紙袋上面寫著「你好棒」，讓他有些哭笑不得。
編輯中心/綜合報導
2021-06-26 12:19:32
原PO在Dcard發文，透露自己日前在星巴克外送平台要關閉的「前3分鐘訂了杯咖啡」，結果咖啡送到後發現紙袋上面被店員手寫下「你好棒」三字，讓原PO附上一個笑到流淚的表情符號，詢問大家「這個你好棒，是讚美，還是無奈？」最後也強調「對不起，我以後不會在外送即將關閉前幾分鐘訂餐了！辛苦你們了」。
文章發佈後引發熱議，網友紛紛留言回覆說，「可以用我10年餐飲經驗來跟你掛擔保，這個絕對不是讚美」、「用力給他投訴下去，不能這麼白目直接嘴客人」、「我覺得不錯啊，微笑面對各種負能量，員工EQ高」、「不要玻璃心，有可能是先寫好的喔！大家拿到的都一樣」、「我在工作的地方就會寫一些可愛的文字在袋子上啊，不要這麼認真啦」。
還有星巴克員工出面說明，聲稱紙袋上的文字是早就寫好的，都是一些簡單的打氣小語，與接單時間或店員的心情無關。對此，原PO隨後也補充解釋，「不管什麼意思，我都很感謝在那個時間點有一杯咖啡可以喝」，強調自己沒有要客訴，真的只是好奇而已，也沒有生氣。更誇獎該間星巴克的咖啡很好喝，之後仍會去消費，希望大家輕鬆看待。（編輯：倪浩軒）