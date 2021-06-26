外送員苦等客人8分鐘！門一開見「理由」秒臉綠：當我啥
現在有許多餐廳都和外送平台App合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府，尤其在防疫期間，更多人偏好在家叫外送餐點，減少與人群的接觸。近日，一名外送員在臉書社團《外送員的奇聞怪事》提到，他外送餐點遇到厚臉皮的客人，不僅在門口等了對方8分鐘，一開門後無理要求更讓他相當無語。
編輯中心/綜合報導
2021-06-26 16:42:29
原PO表示「厚臉皮的客人竟然被我遇到了，在門口讓我等了8分鐘」，豈料門一開，對方還請他幫忙拿垃圾到1樓去丟，疑似剛剛正在打包垃圾，才會讓外送員在外頭苦苦等候。原PO氣得直呼「還好意思叫我幫忙拿垃圾放到1樓去」，忍不住痛批「把外送員當什麼啊？」
顧客誇張行徑曝光之後，隨即引發網友撻伐，紛紛回應「昨天客人讓我等5分鐘我就直接帶著走掉了！現金我付錢，買了難吃的鹹水雞」、「拿垃圾去一樓喔，付錢啊」、「沒小費，沒得談」、「我不會幫拿垃圾耶」、「等他關上門那一刻，就把垃圾丟回他家門口」、「幹嘛拿？你是外送員，不是幫傭」。
對此，有外送員分享類似經歷「我幫一個看起來有70、80歲的阿嬤丟過一次，那是我剛入行沒多久的事情」；也有其他外送員無奈表示「遇到客人說20分鐘後才方便取餐，我直接拍照放門口，然後被負評」。（編輯：賴詠璿）