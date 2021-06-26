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碩士學歷對月薪影響很大？眾揭「殘酷經驗」：台灣很看重

▲在大學畢業後，有些人會繼續修讀研究所讓學歷更好看，追求更好的工作和薪資。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝《Pixabay》）
▲在大學畢業後，有些人會繼續修讀研究所讓學歷更好看，追求更好的工作和薪資。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝《Pixabay》）

編輯中心/綜合報導

2021-06-26 20:19:59

在大學畢業後，有些人會繼續攻讀研究所讓學歷更好看，追求更好的工作和薪資。就有網友好奇，若是這樣做能讓薪水上升多少？隨後也有過來人分享真實經歷，也認為要看「公司的性質」。

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原本PO在論壇Dcard上提到，「我是國立大學後段學士畢業，當軟體工程師約一年了，但月薪大概就40k。最近考慮要不要考研究所，洗個台清交學歷，但如果有了碩士的學歷在這一行會讓薪水上升很多嗎？在能力或是技能上跟學士畢業的會有什麼差別嗎？」

▲不少過來人看完後也認為，「國內、台商建議多半還是有學歷迷思，國外、知名企業都以經歷與實力為主」。（圖／翻攝Dcard）
▲不少過來人看完後也認為，「國內、台商建議多半還是有學歷迷思，國外、知名企業都以經歷與實力為主」。（圖／翻攝Dcard）
不少過來人看完後也分享經歷，「國內、台商建議讀碩，大家還是有學歷迷思」、「看公司大概可以加五千到一萬左右」、「我不知道國立後段如何啦，但是私立前段的，碩士跟學士差至少1萬，五年學碩根本划算到做夢都會笑」、「金融業蠻有感的，蠻多私校同學考上中字輩財金所後，就業的選擇的確是增加的」、「台灣人先看學歷，有沒有能力那是其次」。

另外也有人提醒，「國外、知名企業都以經歷與實力為主，面試過幾間大型外商都5、6關起跳，一考就知道你實力在哪，學歷再漂亮都沒用」、「在國外對薪水沒什麼影響，但是對出國辦身分影響很大」、「薪水不一定，但升遷一定有差！」、「在業界的成績比學歷還要好說話」。（編輯：潘毅）

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