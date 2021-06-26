討厭被威脅！「3星座」吃軟不吃硬　這1位倔強起來超可怕

有些人在與他人溝通時，會習慣以「威脅」的方式來達成目的，不過根據專寫生肖、星座的搜狐號專欄《生肖星座運勢命理玄學》指出，這「3星座」最討厭被威脅，吃軟不吃硬，尤其這位倔強起來超可怕，趕快揪家人朋友一起來看看吧！





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▲搜狐號專欄《生肖星座運勢命理玄學》指出，這「3星座」最討厭被威脅，吃軟不吃硬，尤其這位倔強起來超可怕。（示意圖，圖中人物與內文無關／取自pixabay）

× ▲搜狐號專欄《生肖星座運勢命理玄學》指出，這「3星座」最討厭被威脅，吃軟不吃硬，尤其這位倔強起來超可怕。（示意圖，圖中人物與內文無關／取自pixabay）

獅子座

獅子座的脾氣可能算不上有多好，不過他們卻算是比較講道理的，也懂得顧全大局而不會輕易得罪人，知道什麼叫小不忍則亂大謀。可是再大氣的獅子座也有倔強和固執的一面，尤其在為自己爭一口氣時就無比倔強，不在別人面前好好證明自己就不會停下來。而這樣的獅子座一旦倔強起來就讓人感到最可怕。





摩羯座





摩羯座的人做事從來都不喜歡拖拖拉拉，感情中的他們同樣如此。當自己的感情到了盡頭，無法再維持下去，就算自己心裡捨不得，摩羯座依然會將自己裝扮成一個心狠的人跟對方徹底一刀兩斷。也許摩羯座的人愛你時很熱情，但若彼此分開，也別指望他們能夠繼續對你溫柔。從你變成舊愛的那一刻開始，過去的深情都會隨著分開一起消失，唯一剩下只是他們一去不回頭的背影。摩羯座的人天生就有一股傲嬌的勁頭，不管是戀人關係，還是其他任何關係，摩羯座們從來不會拉下臉來求人辦事，而且他們最不願意妥協，摩羯座也最討厭別人的威脅，如果你對他冷淡，那麼摩羯座就會拿出十倍的無情回報你，這個星座真的是典型的吃軟不吃硬類型。





牡羊座





牡羊座的朋友們一直都是非常陰晴不定的，他們內心反復無常，好的時候，能讓人感受到春天的氣息，對所有人都格外善良，但是一旦觸及到感情生活，牡羊座就會變得十分冷漠，心情低落，強顏歡笑，他們這樣的個性讓大家也是捉摸不定，對於愛情，牡羊座確實是比較抵觸。牡羊座的人，基本上就是一副「老子天下第一，誰也別來招惹老子」的樣子。再加上牡羊座那種特立獨行，遺世獨立的生活方式，不想迎合別人，只能被人迎合他，只怕真的是要注定孤生了。其實牡羊座也並非無情，只是對於愛情沒有那麼在意。所以有時候分手會覺得牡羊座好冷漠，一言不發，眼神狠狠的看著你。既然決定離開，牡羊座的眼中滿是堅毅，滿是堅定，無法動搖。（編輯：郭佩蓉）



