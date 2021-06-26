傳統媽堅持收聘金！眾見「1細節」全搖頭：吃相太難看
對於結婚的傳統習俗，至今仍有一些長輩堅持遵循。不過就有女網友抱怨，媽媽堅持要收聘金，卻用不同標準來處理弟弟的婚事，完整過程也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-26 22:32:11
原PO在論壇Dcard上抱怨，「我與男友準備結婚，原本共識是不辦婚禮，找間高級餐廳請雙方家人吃飯就好，把結婚錢省起來以後疫情結束出國玩，男友爸媽的想法是兒子開心就好、完全不在意，但我爸媽就是傳統派，媽媽更堅持要聘金，要拿來給我當私房錢」。
原PO後續也疑惑，「那至少我們要給對方相對的嫁妝吧？」媽媽則辯稱「弟弟當初也沒有跟人家要嫁妝，我們家又沒有缺，而且妳男友家庭經濟又不差，現在已經沒有人在拿嫁妝這麼傳統了」。
這樣的回應也讓原PO疑惑「我跟男友從大學交往到現在，都是財產共有，男友不想用爸媽的錢結婚，假如真的要拿聘金，也可能是男友自己出。男友給我爸媽，我爸媽再給我，我再放到我們的共同戶頭，這樣意義是什麼？」
完整經過曝光，也引發眾多網友關注回應「結婚就是個驗證人心和慾望的時機」、「媽媽也太雙標，只挑自己有利的習俗」、「習俗自助餐」、「我不相信妳媽拿錢會給妳，轉身就給弟弟了」。（編輯：潘毅）