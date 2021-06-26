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傳統媽堅持收聘金！眾見「1細節」全搖頭：吃相太難看

▲對於結婚的傳統習俗，至今仍有一些長輩堅持遵循。不過就有女網友抱怨，媽媽堅持要收聘金，卻用雙重標準來處理自家婚事。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲對於結婚的傳統習俗，至今仍有一些長輩堅持遵循。不過就有女網友抱怨，媽媽堅持要收聘金，卻用雙重標準來處理自家婚事。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-06-26 22:32:11

對於結婚的傳統習俗，至今仍有一些長輩堅持遵循。不過就有女網友抱怨，媽媽堅持要收聘金，卻用不同標準來處理弟弟的婚事，完整過程也引起網友熱議。

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原PO在論壇Dcard上抱怨，「我與男友準備結婚，原本共識是不辦婚禮，找間高級餐廳請雙方家人吃飯就好，把結婚錢省起來以後疫情結束出國玩，男友爸媽的想法是兒子開心就好、完全不在意，但我爸媽就是傳統派，媽媽更堅持要聘金，要拿來給我當私房錢」。

原PO後續也疑惑，「那至少我們要給對方相對的嫁妝吧？」媽媽則辯稱「弟弟當初也沒有跟人家要嫁妝，我們家又沒有缺，而且妳男友家庭經濟又不差，現在已經沒有人在拿嫁妝這麼傳統了」。

▲原PO準備結婚，媽媽強硬的要求讓她陷入兩難。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO準備結婚，媽媽強硬的要求讓她陷入兩難。（圖／翻攝Dcard）
這樣的回應也讓原PO疑惑「我跟男友從大學交往到現在，都是財產共有，男友不想用爸媽的錢結婚，假如真的要拿聘金，也可能是男友自己出。男友給我爸媽，我爸媽再給我，我再放到我們的共同戶頭，這樣意義是什麼？」

完整經過曝光，也引發眾多網友關注回應「結婚就是個驗證人心和慾望的時機」、「媽媽也太雙標，只挑自己有利的習俗」、「習俗自助餐」、「我不相信妳媽拿錢會給妳，轉身就給弟弟了」。（編輯：潘毅）

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民調中心

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.04%94.96%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.91%35.09%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
39.32%60.68%
2021-06-25-2021-06-28
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