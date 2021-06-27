爽喝咖啡牛奶！他見「杯底1物」臉綠 萬人驚：真蛛奶茶
台灣早餐店林立，有傳統早餐店、西式早餐店以及特色早午餐店等，讓民眾天天都有不同的早餐可以選擇。不過，就有網友分享，朋友日前到早餐店買咖啡牛奶，但喝完才發現杯底有一隻大喇牙，讓他氣憤的回早餐店理論，沒想到老闆的回應相當冷淡，貼文一出也讓網友全崩潰了。
編輯中心/綜合報導
2021-06-27 10:35:12
原PO在《爆廢公社二館》表示，朋友在早餐店買了咖啡牛奶，喝的過程都很正常，也沒有發現任何奇怪之處，然而，朋友喝完咖啡牛奶後，卻發現杯底卡了一隻大喇牙。只見朋友拿著塑膠杯，裡頭有一隻喇牙撐開八隻腳卡在杯底，畫面看起來十分恐怖。
朋友氣得想找老闆理論，於是拿著飲料跑回早餐店，沒想到的是，老闆看著飲料杯裡的喇牙，不但沒有馬上道歉，還淡淡地說「喔！牠，我找牠好久了」，這也讓原PO無奈的說，「今天我想來點，早餐店的咖啡牛奶加喇牙…」。
貼文曝光後，吸引1.3萬名網有朝聖，紛紛傻眼直呼，「這太誇張了吧！喝完才看到，會想吐」、「我會當場去世」、「真蛛奶茶？」、「是老闆養的嗎」、「這個我絕對當場哭出來」、「光看到我就想吐了，更不用說喝的那位...還活著嗎」、「這杯叫！真蛛奶茶吧」、「我不行了，誰能比你慘」、「真材實料的真蛛奶茶，要吐了嘔嘔嘔」。
但還是有不少人質疑真實性，「這應該是你奶茶喝完後看到房間有一隻大喇牙，手邊剛好只有這個杯子可以捕捉牠，所以就用這杯子装了他吧！我不信你喝的當下都不會有感覺或看不到」、「應該不可能吧？那麼大隻飲料還未見底當然可以看到，比較像喝完的飲料裝進去的」、「喝的時候都沒感覺？太瞎了吧」。（編輯：許智超）