工作光環vs實際收入哪個重要？知情人吐致命輪迴：是真理
擁有一份穩定高薪的工作相信是不少人的目標，但「工作光環」和「實際收入」到底哪個比較重要？近日就有網友對此表示疑惑，沒想到卻引起社會上許多知情人與過來人吐露出了致命的輪迴，直言「真得是真理」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-27 11:08:18
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「工作光環跟實際收入」的文章表示，「我在算知名公司企業上班，家裡長輩可以拿出來安慰的說，但是薪水也是不低不就，就一個普通，有點辛苦生活，永遠買不起房子的一個薪水，出去吃飯也是要考慮價格一下子，每個月也是要很精細算花費的狀態」，而這樣的生活也讓原PO非常懷疑自己，他看到許多朋友做房仲、保險業務「年收入好的真的是我的兩倍，甚至朋友的朋友是直播主，大概一天收入就打爆我一個月收入，大學同學沒畢業的一位，後來自己做了工程四處跑工地，標準配備工人裝，不像白領穿的體面，但下了班開著跑車，住在千萬房子裡」。
這也讓原PO非常疑惑「到底『好的工作光環』跟『實際領到口袋的錢』哪一個比較實在？」此篇文章一發出，立刻引起網友們熱烈討論，有網友認為「實際收入+工作穩定長久才是真的，知名公司比較會跟穩定聯想在一起」、「知名公司的光環在辦信用卡和信貸時會稍微有優勢」、「保險業務類的收入很不穩定吧」，也有網友覺得「錢比較重要，只要是合法」、「錢最實在，有錢可以有很好的生活品質，工作光環頂多就是逢年過節或者跟人聊天提起時，有小小優越感而已，日常生活還是比不上高收入吸引人」、「領到口袋的實在」、「我覺得實際收入比較重要，光環能當飯吃嗎」。
不過就有知情人點出了「致命的輪迴」為「捨棄面子，才能賺到錢；賺了錢，就有面子」，「夠有錢誰管你做什麼，有本錢開豪華車，親戚都嘛說好棒棒，這才是真理」、「是你本身有賺錢，才能賺更多錢，然而你沒錢，你就算頂著大光環，也只是給人當員工」。（編輯：王柏文）