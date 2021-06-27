枋山嬤稱與秘魯返台鄰居打招呼有戴口罩　屏東衛生局要查

屏東枋山鄉從秘魯返台的祖孫感染新冠肺炎印度Delta變異株，連帶他們的鄰居祖孫也感染，並發生群聚感染，根據《中央社》報導，枋山嬤向疫調人員表示，2人出來倒垃圾，都有戴口罩，只打個招呼就進屋。





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新冠肺炎疫情嚴峻，屏東近日爆發計程車司機群聚疫情，經疫調發現，有染疫乘客的朋友與從秘魯返台祖孫是鄰居，中央流行疫情指揮中心確認，秘魯祖孫感染最早在印度發現的Delta變種病毒，連帶的計程車司機、乘客及乘客同居友人及友人孫子都感染Delta變種病毒。





不過究竟Delta變種病毒，是如何從居家隔離的秘魯祖孫，傳染給鄰居枋山鄉祖孫？根據《中央社》報導，屏東縣府表示，枋山嬤向疫調人員說，她出來放置垃圾，剛好秘魯嬤也拿垃圾出來，彼此相隔1至2公尺，都有戴口罩，2人打了招呼，就迅速各自進入屋內。





不過屏東縣府進一步說明，居家隔離的秘魯祖孫垃圾會有專人來收，至於是枋山嬤的說法是否屬實？或是否違反規定？仍待釐清。





枋山鄉爆發疫情後，縣長潘孟安27日上午也在臉書上表示，「枋山鄉楓港、善餘兩村，上下午分流依造冊施打，今天先以6/24、6/25PCR篩檢陰性的鄉親施打，拉開距離，民眾不動，醫護移動，一針一針完成，儘速讓符合資格的鄉親接種完成。」





潘孟安也寫下，目前中央疫情指揮中心專案撥補1200劑疫苗，每一劑都珍貴，每一劑都不能浪費，「我們會儘速在這三天完成接種作業」。



