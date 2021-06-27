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店家「塑膠袋收費」逐漸調漲？網友卻逆風支持：一律拒買

▲店家「塑膠袋收費」逐漸調漲？網友卻逆風支持。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲店家「塑膠袋收費」逐漸調漲？網友卻逆風支持。（示意圖／翻攝自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-27 13:55:03｜2021-06-27 13:55:39

現代人常常在逛超市購物時，若買的東西太多，常常都會加購一個塑膠袋用來裝商品，不過近日就有網友在網路上表示疑惑「為何店家『塑膠袋收費』逐漸調漲？」沒想到網友們卻逆風支持，直言「一律拒買」，引起熱議。

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這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「為什麼越來越多店家塑膠袋要2塊錢」的文章表示，「限塑的用意是店家不主動提供塑膠袋，來達成減少塑膠袋使用，但如果有必要的話還是要提供，結果被大家解釋成平常不用提供塑膠袋，你要的話要另外付錢買，這樣就算了，越來越多店家只要袋子大一點，就要跟你收2塊錢，甚至3塊錢，怎麼會變成這樣，有沒有八卦？」此篇文章一發出，立刻引起網友們熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲台灣要求販賣的塑膠袋厚度較厚，若轉移自備購物袋的顧客比例不夠高，反而會增加塑膠使用量。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲台灣要求販賣的塑膠袋厚度較厚，若轉移自備購物袋的顧客比例不夠高，反而會增加塑膠使用量。（示意圖／翻攝自pixabay）
網友們紛紛留言表示「建議一個10塊，不然大家還是不會帶袋」、「自己帶袋子就好了啊，我覺得應該要更貴」、「不爽就自備，2塊3塊太便宜根本沒效果」、「嫌貴就自備袋啊都那麼久了」、「一個塑膠袋50元才會有限塑效果」、「政府的『美意』是希望民眾覺得貴，就不要用塑膠袋」、「打著環保口號，商家發大財啊，成本外部化 還可以賺一筆呢，一律拒買塑膠袋」。

事實上，中華民國台灣從2002年7月起，規定百貨公司、便利商店、量販店、超級市場等零售業者，不得免費提供購物用塑膠袋（即至少收費1元台幣）。結果反映實施前平均每天使用購物用塑膠袋共68178個，政策實施後平均每天使用量為1081個，減少購物用塑膠袋使用量比例達98.1％，而這部分的收費，計入該商店的營業收入。

台灣要求販賣的塑膠袋厚度較厚，若轉移自備購物袋的顧客比例不夠高，反而會增加塑膠使用量。因此政府除了鼓勵重複使用塑膠袋以外，也將沒有油、水、湯汁等污染的乾淨塑膠袋列為資源回收項目。部分縣市不再實施垃圾處理費用隨水費徵收，改採販賣專用垃圾袋的方式。導致購物時所另外購買的塑膠袋，無法直接用於裝垃圾，但可用於重複裝提商品，如已污損則，可盛裝資源垃圾或廚餘使用。（編輯：王柏文）

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民調中心

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
4.85%95.15%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
63.11%36.89%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
36.84%63.16%
2021-06-25-2021-06-28
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若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

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